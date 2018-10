Morì mentre era detenuto a Regina Coeli | la Cassazione | “Risarcire i parenti”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018) Avrà conseguenze civilistiche, in tema di risarcimenti, la vicenda penale legata alla morte di Simone La Penna,e deceduto il 26 novembre 2009 all’interno del carcere. La IV sezione della corte diha, infatti, assolto definitivamente il direttore sanitario del reparto sanitario del carcere, Andrea Franceschini, con la formula “per non avere commesso il fatto” e ha riconosciuto la estinzione per prescrizione delle accuse nei confronti del medico Andrea Silvano. Quest’ultimo e l’Asl Roma 1 però risponderanno civilmente e dovranno risarcire i parenti. In primo grado i due imputati erano stati condannati ad un anno di reclusione per omicidio colposo. Sentenza confermata dai giudici di secondo grado. La Penna, nel gennaio del 2009, venne portato nel carcere di Viterbo per scontare una condanna di due anni, quattro mesi e 29 giorni per ...