Moody' s taglia il rating delle grandi aziende italiane

Moody's - taglia il rating delle maggiori banche italiane : Roma, 23 ott., askanews, - Dopo aver tagliato il rating sovrano dell'Italia a seguito degli obiettivi di finanza pubblica del Governo, l'agenzia di rating statunitense Moody's ha ora intrapreso la ...

Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 : ultimo gradino prima del 'non investment' : Moody's è la prima agenzia di rating internazionale ad aver tagliato ufficialmente [VIDEO] il merito di credito dell'Italia. Da ieri il rating del nostro Paese è passato per Moody's da Baa2 all'attuale Baa3. Nel report pubblicato sul proprio sito istituzionale Moody's cita diverse ragioni che hanno portato a questa decisione ma le principali riguarderebbero la direzione intrapresa dal Governo con l'attuale manovra economica che, secondo Moody's, ...

Moody's taglia rating Italia - Savona mostra i denti : 'No rischio default' : Paolo Savona, in principio, era l'uomo della discordia. Il suo nome come ministro dell'Economia fece saltare il primo tentativo di governo di Lega e Movimento Cinque Stelle. Mattarella riteneva fosse un nome troppo scomodo ed anti-europeista da presentare ai mercati. Alla fine si raggiunse un accordo dirottando l'esperto di economia al Ministero per gli Affari Europei. Tuttavia, la sua opinione su ciò che sta succedendo resta autorevole e degna ...

Moody’s taglia rating - ministro Savona : “Debito solvibile - nessun rischio default” : “Il debito pubblico italiano è assolutamente solvibile, non c’è alcun rischio di default“. Così il ministro per gli Affari europei Paolo Savona intervenendo a Capri durante il convegno dei giovani di Confindustria. “Non c’è alcuna possibilità – ha aggiunto – che incorra nel cosiddetto rischio di denominazione, cioè il rifiuto dell’euro come denominazione del proprio debito”. In mattinata, ...

Moody’s taglia il rating dell’Italia : comincia l’attacco finanziario - spread e banche tremano : Moody’s taglia il rating dell’Italia: comincia l’attacco finanziario, spread e banche tremano L’agenzia Moody’s ha annunciato di aver tagliato il rating dell’Italia. Arriva in tarda sera, dopo una giornata convulsa in Borsa, una notizia cattiva ma attesa: il nostro debito passa da Baa2 a Baa3, con outlook stabile. Un solo gradino più in basso, evitiamo così che i nostri titoli di Stato diventino ...

