Monza calcio cambia | via Marco Zaffaroni e spazio a Cristian Brocchi

Berlusconi ritorna al calcio : dal Milan al Monza : L'ultimo amore ottuagenario del Cavaliere è la squadra di Lega pro acquistata dalla Fininvest. Due anni fa era sull'orlo del fallimento e non è mai stata in serie A -

Monza - Berlusconi-Day : "Vogliamo essere un'eccezione in questo calcio" : E per Monza è arrivato il B-Day: il neo proprietario Silvio Berlusconi era atteso alla prima partita da giocare al Brianteo ed è arrivato puntuale per la gara con la Triestina, applaudito e ...

Crozza-Berlusconi torna con micro pisolini e fogli senza appunti. Poi presenta la maglia di CR7 al Monza Calcio : Maurizio Crozza porta sul palco Silvio Berlusconi – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – tra micro sonnellini e fogli bianchi senza appunti che gli ricordano i vecchi tempi, il leader di Forza Italia presenta la maglia di CR7 al Monza Calcio. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Berlusconi torna con micro pisolini e fogli senza appunti. Poi ...

Dal look ai tattoo - Berlusconi traccia il codice di stile del Monza : una lezione di bon ton al calcio moderno : Dal Milan al Monza, ma sempre con la stessa filosofia: Silvio Berlusconi traccia il codice di stile che i suoi giocatori dovranno rispettare in merito al proprio look e alla propria immagine Il duo Berlusconi-Galliani non è riuscito a restare per molto tempo lontano dal calcio. La coppia che ha reso grande il Milan, per poi cederlo a malincuore due stagioni fa, ha deciso di ripartire dal Monza. Un club da ricostruire completamente, con i ...

Calciomercato Monza - ufficiale Iocolano : primo acquisto a zero di Galliani : Iocolano, che nei giorni scorsi ha assistito al match tra Monza e Renate dalle tribune del Brianteo, ha sostenuto le visite mediche in mattinata al Centro Torri Sport di Vimercate e successivamente " ...

Fininvest ha acquistato la squadra di calcio del Monza : Il gruppo Fininvest ha completato l’acquisto del cento per cento delle quote societarie della squadra di calcio del Monza, attualmente in Serie C. Il sito ufficiale del club lo ha comunicato venerdì sera, aggiungendo che Adriano Galliani sarà l’amministratore delegato The post Fininvest ha acquistato la squadra di calcio del Monza appeared first on Il Post.

Adriano Galliani neo ad del Monza calcio : 'Il Milan spero d'incontrarlo tra un paio d'anni in un derby' : L'uomo ha vinto tutto, se si parla di Calcio. Per questo, le parole pronunciate questa mattina alla presentazione del nuo nuovo assetto societario del Monza Calcio dal neo-ad Adriano Galliani , non ...

Monza calcio - Berlusconi è il nuovo proprietario : Fininvest acquisisce il 100% della società. Adriano Galliani sarà l’ad : È ufficiale: Silvio Berlusconi è il nuovo proprietario del Monza Calcio. La buona riuscita dell’operazione, già data per certa nelle scorse settimane, è stata annunciata in una nota della cassaforte di famiglia: “Fininvest S.p.A. ha finalizzato in data odierna l’acquisizione del 100% della Società Sportiva Monza 1912. L’Assemblea dei Soci ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, composto da Nicola Colombo ...

Monza calcio - Colombo : "Berlusconi - Galliani - il fondo americano : ecco la verità" : "Spero di aver dato lustro a questa squadra, investire nello sport richiede spirito da mecenati, come famiglia potevamo permettercelo, anche per restituire qualcosa a questo territorio, ma non si ...