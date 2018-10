Monza | Brocchi si presenta | “Opportunità importante | non sono il cocco di Berlusconi”

calcioweb.eu

: #Monza, incontro tra #Galliani e #Brocchi: svolta vicina - DiMarzio : #Monza, incontro tra #Galliani e #Brocchi: svolta vicina - SkySport : ? #UltimOra #Monza ?? Cristian #Brocchi nuovo allenatore ?? Prende il posto di Zaffaroni #SkySport - zazzatweet : Monza, #Berlusconi caccia #Zaffaroni e prende Brocchi. Non pensavo di stargli così sul caffo. -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Tempo dizioni in casa, dove il nuovo allenatore Cristianha ricevuto il benvenuto della piazza: “Questa opportunità è per me qualcosa di. Abbiamo già lavorato molto bene insieme. Nel settore giovanile del Milan ho avuto l’opportunità di farmi conoscere. Questa è una società sicuramente seria. Mi ritengo fortunato: non è così semplice al giorno d’oggi avere una società alle spalle che ti faccia lavorare sereno. Cercherò di portare le mie idee e proporre qualcosa che riporti ilin posizioni ottimali di classifica per ambire a traguardi importanti”. Sui problemi della squadra: “Devo parlare coi giocatori per capire qualile difficoltà. Il cambio di proprietà può aver dato un peso in più a questi ragazzi, ma se lo devono togliere. Devono forse assimilarlo, io dovrò aiutarli e dar loro la serenità giusta. La ...