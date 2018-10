Monza | Brocchi | ' Ho guadagnato stima Berlusconi' E Galliani | ' Non è il suo cocco'

Monza - Brocchi : "Berlusconi? Non sono il suo cocco - contano i meriti" : ambizioni - Poi, ai microfoni di Sky Sport 24: " Giochiamo in un campionato diverso dalla A e dalla B, è molto difficile, ha playoff lunghi, ma abbiamo tantissime ambizioni. Vincere non è mai facile ...

Monza - Brocchi si presenta : “Opportunità importante - non sono il cocco di Berlusconi” : Tempo di presentazioni in casa Monza, dove il nuovo allenatore Cristian Brocchi ha ricevuto il benvenuto della piazza: “Questa opportunità è per me qualcosa di importante. Abbiamo già lavorato molto bene insieme. Nel settore giovanile del Milan ho avuto l’opportunità di farmi conoscere. Questa è una società sicuramente seria. Mi ritengo fortunato: non è così semplice al giorno d’oggi avere una società alle spalle che ti ...

Monza - Brocchi si presenta : 'Berlusconi crede in me. Non sono il suo cocco - stima meritata' : Antonelli ha preso Iocolano che è un buon giocatore, ma siamo tempestati da procuratori di tutto il mondo. Ma, fino a gennaio, nessuno svincolato over 23 potrà essere tesserato. Non sono previsti ...

Osborne Clarke con Cristian Brocchi nell’accordo con il Monza 1912 : Il nuovo allenatore del Monza è stato assistito da un team composto dai partner Andrea Bozza e Pierfilippo Capello L'articolo Osborne Clarke con Cristian Brocchi nell’accordo con il Monza 1912 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

