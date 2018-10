Monsanto | risarcimento ridotto a malato di cancro

Monsanto - ridotto risarcimento a giardiniere Usa malato di cancro - : Il tribunale di San Francisco conferma la colpevolezza del colosso dei prodotti agricoli, ma abbassa il risarcimento all'uomo - un 46enne che per 30 anni ha lavorato nelle scuole pubbliche ...

Il risarcimento di Monsanto a un uomo malato di tumore è stato ridotto da 289 milioni a 79 milioni di dollari : Una giudice della California ha ridotto da 289 milioni a 79 milioni di dollari il risarcimento che Monsanto dovrà pagare a un uomo malato di tumore che ad agosto aveva vinto una causa sostenendo che la multinazionale fosse responsabile del The post Il risarcimento di Monsanto a un uomo malato di tumore è stato ridotto da 289 milioni a 79 milioni di dollari appeared first on Il Post.