Monsanto | ridotto risarcimento a giardiniere Usa malato di cancro

Il risarcimento di Monsanto a un uomo malato di tumore è stato ridotto da 289 milioni a 79 milioni di dollari : Una giudice della California ha ridotto da 289 milioni a 79 milioni di dollari il risarcimento che Monsanto dovrà pagare a un uomo malato di tumore che ad agosto aveva vinto una causa sostenendo che la multinazionale fosse responsabile del The post Il risarcimento di Monsanto a un uomo malato di tumore è stato ridotto da 289 milioni a 79 milioni di dollari appeared first on Il Post.