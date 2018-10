Mondiali | Oliinyk battuto | Conyedo di bronzo a Budapest

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : nei 97 kg Abraham Conyedo conquista il BRONZO!!! Battuto il magiaro Pavlo Oliinyk : Si chiude al meglio la quarta giornata dei Mondiali di Lotta in corso a Budapest per i colori azzurri. In Ungheria l’Italia finalmente sblocca il medagliere: Abraham de Jesus Conyedo Ruano nella categoria 97 kg vince il bronzo battendo nella finalina il magiaro Pavlo Oliinyk! L’incontro termina 2-2, ma l’azzurro mette a segno l’ultimo punto e porta a casa la medaglia. Incontro non bellissimo, con lunghe fasi di studio e ...