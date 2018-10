Mondiali LoL 2018 | eSports | definite le quattro semifinaliste Che sorprese…

oasport

(Di martedì 23 ottobre 2018) Idi LoL hanno determinato lesquadre che andranno a lottare per il titolo di campione del mondo. In quel di Busan, in Korea del Sud, otto tra i migliori team del globo si sono scontrati alla ricerca della supremazia e, se non ne sapete ancora niente, preparatevi a sorprese incredibili! Se non avete avuto la possibilità di seguire da voi questa due giorni di partite di LoL fra stelle assolute, continuate a leggere perché vi riassumiamo tutto noi.di LoL, i primi due Quarti: KT vs IG e G2 vs RNG Il 20 ottobre si sono svolti i primi due Quarti di Finale deidi LoL e il nostro riassunto inizia con la sfida tra i KTRolster e gli Invictus Gaming. Ad arrivare allo scontro da favoriti sono i primi, che partono bene ma poi vengono distrutti dal Rakan di Baolan. E la situazione non cambia nemmeno nella seconda partita, con i cinesi che si portano meritatamente ...