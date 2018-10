Molesta una donna in aereo e poi usa la ' difesa Trump'

Bologna - sale su un autobus e Molesta una studentessa : 40enne in manette : Fermato dalla polizia a Bologna un quarantenne originario di Alessandria: salito su un autobus che attraversa la città, si è avvicinato a una ragazza e ha iniziato a molestarla. La giovane ha chiesto aiuto all'autista che ha fermato il mezzo e chiamato la polizia. L'aggressore ha alle spalle diversi precedenti.Continua a leggere

Cina - #Metoo arriva in tribunale : “Il conduttore tv mi ha Molestata”. Ma sul banco degli imputati va la vittima : Dalla rete alle corti di giustizia. Il fenomeno di #Metoo giunge a un inatteso punto di svolta in Cina, paese in cui gli abusi sessuali vengono ancora considerati tabù e le denunce socialmente disdicevoli. La scorsa settimana il tribunale distrettuale di Haidian, nella Pechino Ovest, ha informato una 25enne nota solo con il nickname Xianzi che dovrà rispondere delle accuse di “danneggiamento della reputazione e del benessere mentale” sollevate ...

Mostra i genitali ad una studentessa : è caccia al 'Molestatore' nocerino : Approfondimenti Si avvicina a due ragazze Mostrando i genitali: è caccia al 'molestatore' nocerino 10 settembre 2018 E' tornato a farsi vedere il molestatore di Nocera Inferiore . Questa mattina l' ...

Molesta una bambina davanti alla stazione : nordafricano pestato dai parenti della vittima : Preso a pugni dai parenti di una bambina che aveva Molestato. È accaduto due sere fa in rio terà San Leonardo, appena dopo il ponte delle Guglie. vittima, un portabagagli...

Torino - macellaio Molesta una ragazza sul bus : “Il negozio era chiuso - mi stavo annoiando” : Un uomo di 48 anni ha molestato su un autobus di Torino una ragazza di 26 anni toccando più volte le sue parti intime e mimando atti sessuali. Fermato dagli agenti del Ros si è difeso: "Sono un macellaio e oggi il mio negozio è chiuso. Mi stavo annoiando".Continua a leggere

Usa - Kavanaugh : E' una vergogna nazionale - mai Molestato nessuno : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Una terza donna ha accusato il giudice statunitense Brett Kavanaugh di averla Molestata : Una terza donna ha accusato di molestie sessuali Brett Kavanaugh, nominato dal presidente statunitense Donald Trump come nuovo membro della Corte Suprema degli Stati Uniti. Lo ha reso noto l’avvocato Michael Avenatti, noto tra le altre cose per essere anche l’avvocato The post Una terza donna ha accusato il giudice statunitense Brett Kavanaugh di averla molestata appeared first on Il Post.

Molesta e minaccia anche sui social una ragazza - divieto di avvicinamento : SAN DONACI - Minacce e molestie, sotto casa, sul luogo di lavoro e sui social, ai danni di una ragazza di 28 anni di San Donaci. Un coetaneo, residente a San Donaci, dovrà mantenere una distanza di ...

Accusato di aver Molestato una bambina - prete di 38 anni si uccide in chiesa : Una donna si era rivolta all'arcivescovo di Rouen, denunciando atti osceni e violenze sulla figlia minorenne. Ma niente era stato comunicato alla polizia.Continua a leggere

Molesta una donna in metro a Roma - arrestato prete 73enne : Ha Molestato una donna in metro, ma lei lo ha inseguito e lo ha fatto arrestare dalla polizia. Con l'accusa di violenza sessuale e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, Peter Ralph Slocombe, un ...

