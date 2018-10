Moda uomo | come abbinare i pantaloni marroni

Moda uomo : i colori e gli stili di questo autunno : Tonalità estremamente sofisticate caratterizzano la Moda autunnale. Calde sfumature, autentiche e naturali, come quelle delle foglie variopinte che tappezzano il suolo dei nostri parchi, compongono la palette di questa stagione. Dal giallo fino al bordeaux, passando per le infinite sfumature di verde e marrone, è un tripudio di colori. Harmont&Blaine prende ispirazione dal colore della zucca per il suo montgomery; l’ideale per rallegrare le ...

Moda uomo : le tendenze autunno-inverno 2018-19 : Cosa indossare quest’autunno-inverno 2018-19? Se non sapete ancora su quali trend puntare e quali acquisti effettuare, qui troverete una breve guida con le macro tendenze principali. Capi e accessori con stampa check, in tessuti high-tech su cui campeggiano i loghi dei nostri marchi preferiti, occuperanno gran parte del guardaroba invernale. Assistiamo al grande ritorno del gessato e dello shearling e il velluto sarà uno dei tessuti più ...

Moda uomo : Vitale Barberis Canonico dà lezione di stile e svela le nuove tendenze : Nel centro di Milano, a due passi da Brera, lo scorso giugno è stato inaugurato un elegante spazio firmato Vitale Barberis Canonico, lanificio storico che produce tessuti pregiati dal 1663, denomimato “Fabric Academy”. Un luogo suggestivo creato non soltanto per sessioni di formazione sul tessuto ed eventi dedicati ai professionisti del settore e ad appassionati di stile, ma anche per guidare nella scelta il cliente. Oggi, 24 settembre, proprio ...

Moda uomo - lo stile sporty chic : sportswear di lusso - quali capi scegliere : Cosa si nasconde dietro il successo dello sportswear? Il desiderio condiviso da uomini e donne di ogni età di indossare capi confortevoli, piacevoli al tatto e con cui muoversi liberamente. Il mercato Moda lusso da alcune stagioni ha risposto a questa esigenza con lo sporty couture e anche i marchi più classici e d’impronta sartoriale hanno creato nuove linee all’insegna del comfort. Dimenticate però l’abbigliamento in nylon o in felpa di ...