Moda | Grant chiede concordato preventivo a Tribunale Bologna

Altro che fuga da guerre e carestieLa verità (sco Moda ) sui migranti : La molla che spinge questi giovani africani è quella che si basa sull’evidenza, diffusa dagli smartphone, che tutto l’Occidente sia ricco e a disposizione del primo che arriva. In Africa c’è una percentuale di popolazione giovane convinta che l’Occidente è talmente ricco che basta arrivarci per fare fortuna Segui su affaritaliani.it

Migranti : mons. Pierre - nunzio Usa - - "erigere muri è diventata una Moda - ma non libera da solitudini e paure" : Pierre ha ribadito che "il mondo di oggi ha bisogno di testimoni: genitori, educatori, politici, compagni di lavoro e sacerdoti. È per questo motivo che il Santo Padre come don Giussani " ha ...