Moavero | Ue deve favorire sviluppo economico e democrazia Africa

askanews

: #ULTIMORA LIBIA: Moavero: Ue deve essere più attiva per la stabilizzazione del Paese - MandrilloBionic : #ULTIMORA LIBIA: Moavero: Ue deve essere più attiva per la stabilizzazione del Paese - CheGuevaraRoma : RT @RiccardoFortin: Non deve essere solo una linea di confine ad innervosirci quanto il METODO ad INORRIDIRCI! #Claviere #migranti #Francia… - dukana2 : RT @RiccardoFortin: Non deve essere solo una linea di confine ad innervosirci quanto il METODO ad INORRIDIRCI! #Claviere #migranti #Francia… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Roma, 23 ott., askanews, - Il vertice Ue del 18 ottobre scorso ha trattato in tema di politica estera soprattutto la situazione in, e in particolare i fondi perlo, lae il consolidamento della pace nel continente. Lo ha dichiarato il ...