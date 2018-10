Misfit Vapor 2 ufficiale in Italia | c’è tutto quello che serve a 229 | 99 euro

Ecco il presunto Misfit Vapor 2 - uno smartwatch con Wear OS elegante ma non troppo : Un paio di rivenditori anticipano il presunto debutto di Misfit Vapor 2, uno smartwatch con Wear OS by Google. Si tratta di un nuovo presunto orologio intelligente piuttosto interessante dal design accattivante che salta fuori a un prezzo superiore ai 200 euro ma del quale non ci sono ancora notizie sull'effettiva disponibilità. L'articolo Ecco il presunto Misfit Vapor 2, uno smartwatch con Wear OS elegante ma non troppo proviene da ...