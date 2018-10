Ministro Macron | mia figlia down è un dono Ira perché medici non se n’erano accorti | ma

RIMPASTO DI GOVERNO IN FRANCIA : CASTANER NUOVO Ministro INTERNI/ Macron promuove Jean-Michel Blanquer : Macron e il RIMPASTO di GOVERNO in FRANCIA: c'è spazio anche per la promozione di Jean-Michel Blanquer che da MINISTRO dell'Educazione Nazionale diventa anche quello dei Giovani. (Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 22:27:00 GMT)

FRANCIA - RIMPASTO DI GOVERNO : CASTANER NUOVO Ministro INTERNI/ Macron punta sui fedelissimi per il rilancio : FRANCIA, RIMPASTO di GOVERNO. Ultime notizie, CASTANER è il NUOVO MINISTRO dell’interno: sostituirà Gerard Collomb, dimessosi poche settimane fa per una serie di dissensi con Macron(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:57:00 GMT)

FRANCIA - RIMPASTO GOVERNO : CASTANER NUOVO Ministro INERNI/ Macron ‘cerca’ consensi : ecco i nuovi nomi : FRANCIA, RIMPASTO di GOVERNO. Ultime notizie, CASTANER è il NUOVO MINISTRO dell’interno: sostituirà Gerard Collomb, dimessosi poche settimane fa per una serie di dissensi con Macron(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:22:00 GMT)

Francia - rimpasto di governo. Castaner è nuovo Ministro dell’Interno : fedelissimo di Macron e delegato generale di En Marche : rimpasto di governo in Francia. A due settimane dalle dimissioni del ministro dell’Interno Gérard Collomb che è tornato nella sua Lione per correre da sindaco, sono stati annunciati i nuovi membri dell’esecutivo che sarà ora composto da 35 ministri (tre in più rispetto alla formazione precedente). “Il mandato politico resta identico”, è la nota dell’Eliseo. “L’azione della squadra di governo agirà nella ...

Il Ministro dell’Interno francese si è dimesso - nonostante l’opposizione di Macron : Gerard Collomb ha deciso di candidarsi a sindaco di Lione, ma la sua rinuncia potrebbe avere a che fare anche con altro The post Il ministro dell’Interno francese si è dimesso, nonostante l’opposizione di Macron appeared first on Il Post.

Francia - Eliseo - Macron accetta dimissioni Ministro Interno. Collomb 'Torno a fare sindaco di Lione' : Ai primi di settembre avevano lasciato il ministro dello Sport Laura Frassel , e il portavoce dello stesso Macron, Bruno Roger-Petit . Ma il siluro di Collomb è stato descritto dai media francesi ...

Francia - Macron perde un altro pezzo : lascia il Ministro dell'interno Collomb : Settantuno anni, l'ex 'barone' socialista era la figura del "saggio" e dell'uomo esperto della vecchia politica entrato a far da chioccia ai giovani della Republique en Marche. All'iniziativa di ...

Macron - sì a dimissioni Ministro Collomb : 0.42 Il presidente francese, Macron, ha accettato nella notte le dimissioni rassegnate ieri dal ministro dell'Interno, Gerard Collomb. Nel frattempo ha affidato l'incarico ad interim al premier Edouard Philippe, in attesa di nominare un successore: lo rivela Bfm-tv precisando che la decisione è immediatamente esecutiva.

Francia - il Ministro Collomb ribadisce le dimissioni malgrado stop di Macron. Valls saluta Parigi per candidarsi a Barcellona : Un ministro dell’Interno, sarebbe il settimo esponente del governo, che vuole lasciare Emmanuel Macron. E un ex primo ministro che ha salutato l’Assemblea Nazionale per l’ultima volta. Sono ore di confusione e polemiche per la politica francese. Da una parte Gérard Collomb, uno degli ex fedelissimi del presidente della Repubblica, ha ribadito di voler lasciare la sua poltrona per tornare a Lione e correre (di nuovo) da sindaco: ...

Fuga da Macron : via il fedelissimo Ministro Collomb : Esponente dell'ala centrista del Ps, da maggio 2016 ha consacrato la vita politica a Macron. Ha messo a disposizione persone fidate per la scrittura del programma, ha indicato il capo della sua ...

Macron - si dimette il Ministro dell'Interno Collomb. Gaffe sulle porcellane al negozio dell'Eliseo : Collomb è sempre stato iscritto al partito socialista e ha cominciato ad avvicinarsi a Macron quando questi era ministro dell'Economia nel governo della gauche di François Hollande, per poi uscire ...

Macron sempre più solo : il Ministro dell'Interno annuncia le dimissioni : Emmanuel Macron perde un altro pezzo della squadra di governo: il ministro dell'Interno Gerard Collomb ha annunciato questa mattina che il prossimo anno rassegnerà le proprie dimissioni per potere correre alla poltrona di candidato sindaco della città di Lione.In una intervista al settimanale L'Express, il 71enne ministro spiega che nel 2020 - "se non mi ammalo prima", ha scherzato - vorrebbe tornare a guidare la terza città di Francia dopo ...

Roberto Saviano - “Salvini e Macron sono contro la solidarietà”/ Migranti - “il Ministro va fermato subito” : Roberto Saviano contro Macron e Salvini: "Francia e Italia contro la solidarietà dei Migranti, l'Europa va cambiata”. Nuovo attacca al Ministro degli Interni: "va fermato subito"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 18:46:00 GMT)

Macron in caduta libera. Ora lo accusa pure il Ministro dell'Interno : "Manca l'umiltà" : Nei giorni scorsi sono arrivate le dimissioni, con motivazioni diverse, del ministro della Transizione ecologica Nicolas Hulot e di quello dello Sport, Laura Flessel, che avevano messo in difficoltà ...