Minardi | “Inaccettabili gli errori di Vettel ad Austin”

(Di martedì 23 ottobre 2018) Ad Austin abbiamo assistito a uno splendido gran premio, rovinato solamente dall'ennesimo errore (il secondo in un weekend) di Sebastian. Novesu 18 gare è una media inaccettabile per un pilota che vuole puntare a vincere il suo quinto Titolo mondiale. Il tedesco della Ferrari è stato certamente il grande assente in una …