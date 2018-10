Milano apre in rosso con banche e St Spread a 310 punti

Borsa : Milano apre a +1 - 82% : ANSA, - Milano, 22 OTT - Piazza Affari a +1,82% con il Ftse Mib a 19.426 punti. Il rimbalzo era atteso dagli analisti dopo il mancato declassamento a 'junk', spazzatura, da parte di Moody's del rating ...

Milano. Il 27 ottobre apre la Biblioteca degli alberi : Aprirà ufficialmente sabato 27 ottobre la Biblioteca degli alberi. E’ il nuovo parco pubblico di Milano realizzato da Coima nell’ambito

Volley – Milano vs Padova : domani il PalaYamamay apre le porte della Superlega : Seconda giornata di campionato: dopo la sconfitta con Ravenna, Milano cerca il riscatto in casa contro la formazione veneta Ultimo allenamento per Milano alla vigilia della seconda giornata di campionato. domani alle ore 18.00 esordio casalingo per la Revivre Axopower che, dopo la sconfitta per 3-0 rimediata nella prima giornata contro Ravenna, apre le porte del PalaYamamay di Busto Arsizio (VA) per la sfida contro la Kioene Padova. ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 38% : ANSA, - Milano, 19 OTT - Apertura in contenuto calo per Piazza Affari dopo la lettera dell'Ue sulla manovra finanziaria. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,38% a 19.015 ...

Milano. Domenica Fabbrica del vapore si apre alla città : Cuore pulsante della programmazione culturale cittadina destinata in particolare ai giovani, la Fabbrica del vapore è da anni una fucina

Il progetto, spiegano gli organizzatori, si innesta in un percorso di approfondimento sul grande artista intrapreso da Palazzo Reale nei decenni, un vero e proprio ciclo di mostre su Picasso che ha reso speciale il rapporto tra il maestro spagnolo e Milano.

Milano : apre a Palazzo Reale la mostra 'Picasso Metamorfosi' : Milano, 18 ott. (AdnKronos) - Da oggi e fino al 17 febbraio 2019, a Milano, Palazzo Reale dedica al genio artistico di Pablo Picasso una nuova mostra che indaga il rapporto che l’artista spagnolo ha sviluppato, durante tutta la sua lunga e straordinaria carriera, con il mito e l’antichità. La mostra

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 34% - : ANSA, - Milano, 17 OTT - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,34% a 19.895 punti.

Manovra : spread in calo a 310 punti - Milano apre in rialzo : All'indomani del varo della Manovra e del Dl fiscale, la Borsa di Milano ha aperto positiva e lo spread tra Btp e Bund tedeschi è in calo a 301 punti, contro i 305 della chiusura di ieri. Il ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 26% - : ANSA, - Milano, 16 OTT - La Borsa di Milano apre in rialzo. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,26% a 19.338 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Apre a Milano Cantina Urbana - e il vino si fa sui Navigli : Creare un network di vignerons artigianali, aprire una Cantina sui Navigli, riunire agricoltori e produttori di salumi, formaggi e pane di alta qualità e dare vita a uno spazio ancora unico nel panorama italiano. Tutto questo e molto altro è Cantina Urbana di Milano, che ha aperto il 12 ottobre 2018 in via Ascanio Sforza 87. Un format per nulla modaiolo, ma rivolto a tutti gli appassionati del buon vino e del buon cibo e a chi vuole vivere ...

Borsa : Milano apre a -0 - 2% : ANSA, - Milano, 15 OTT - Piazza Affari apre in lieve calo. Il primo Ftse Mib segna un -0,2% a 19.218 punti. 15 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Basket - 2a giornata Serie A 2018-2019 : si apre con Torino-Trieste. C’è Bologna-Milano - Brescia cerca la prima vittoria con Reggio Emilia : La seconda giornata della Serie A di Basket si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Fiat Torino e l’Alma Trieste. Dopo la buona prestazione in Supercoppa, Torino non è più riuscita a confermarsi, perdendo le successive tre partite in Eurocup e campionate. Tre sconfitte arrivate tutte di misura e che dimostrano che alla Fiat manca ancora qualcosa nei momenti finali del match. Un ko per pochi punti che è anche quello che ha ...