Migranti | Mattarella | «Imparare l' italiano è priorità per integrarsi»

Mattarella a presidente Romania : questione Migranti riguarda Ue : Roma, 15 ott., askanews, - La questione migratoria, con tutti i problemi e le frizioni che derivano a livello internazionale, è un tema che riguarda tutta l'Unione europea. Lo ha ribadito il ...

Migranti - Mattarella : Problema Ue che va affrontato da tutti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti - Mattarella : problema europeo da affrontare uniti : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ribadisce che la questione dei Migranti è di dimensione europea. Italia e Romania "sono paesi di primo arrivo dei Migranti" e sono ugualmente consapevoli che quello delle migrazioni "è un problema europeo da affrontare in commedia paesi della Ue all'interno dell'Unione europea", ha detto il capo dello Stato al termine del colloquio con il ...

Mattarella ricorda i Migranti italiani 'Dal nostro Paese ne sono partiti 26 milioni in cento anni' : 'L'emigrazione italiana ha spesso dimostrato di saper dare un'impronta determinante nei Paesi di approdo, in termini di idee, di energia, di creatività: dalla politica, all'economia, dalla cultura, ...

Il presidente Mattarella : da Italia partiti 26 milioni di eMigranti : "Sono tanti. In circa cento anni, tra il 1876 e il 1975, sono emigrati dall'Italia quasi 26 milioni di Italiani. Si tratta davvero di una nazione fuori dalla nazione". Lo ha affermato il presidente ...

Mattarella - da Italia 26 mln eMigranti : ANSA, - ROMA, 8 OTT - "Sono tanti. In circa cento anni, tra il 1876 e il 1975, sono emigrati dall'Italia quasi 26 milioni di Italiani. Si tratta davvero di una nazione fuori dalla nazione. Parliamo ...

Mattarella : 'Dall'Italia 26 milioni di eMigranti in 100 anni' : "L'emigrazione italiana ha spesso dimostrato di saper dare un'impronta determinante nei Paesi di approdo, in termini di idee, di energia, di creatività: dalla politica, all'economia, dalla cultura, ...

Decreto Sicurezza - Mattarella firma e ricorda obblighi Costituzione/ Video : Migranti - Salvini nel mirino : Decreto Sicurezza, Mattarella lo firma ma scrive a Conte: “Rispettare la Costituzione”. Il Presidente della Repubblica richiama l'articolo 10 sugli obblighi internazionali(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:12:00 GMT)

Decreto sicurezza - Mattarella firma ma scrive a Conte e mette paletti : rispettare la Costituzione sui Migranti : Via libera ma con paletti Dopo 10 giorni dal varo in Consiglio dei ministri il tormentato Decreto sicurezza vede la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma il capo dello...

Mattarella firma ma avverte : “Rispettare Carta su Migranti” Salvini : non siamo fessi Video Decreto - il testo integrale : Il Capo dello Stato richiama in particolare l’articolo 10 della Carta che prevede l’obbligo per l’Italia di rispettare le norme di diritto internazionale. Il commento di Salvini: «Ciapa lì e porta a ca’»

Mattarella firma il decreto sicurezza e scrive a Conte : "Sui Migranti rispettare la Costituzione" : Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione. Contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte in cui si richiama ai "valori della Costituzione" con riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" del nostro Paese

Mattarella firma il decreto sicurezza e scrive a Conte : "Sui Migranti rispettare la Costituzione" | Salvini replica : "Sì - ma non siamo fessi" : Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione. Contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte in cui si richiama ai "valori della Costituzione" con riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" del nostro Paese