Migranti | il Viminale accusa la Francia | ' Respinge anche minori'

Migranti - l’accusa del Viminale : “A Claviere la Francia respinge i minori” : Il Viminale lancia una dura accusa alla Francia, rea di aver tentato di respingere al confine di Claviere alcuni Migranti di minore età in Italia. Il caso risale al 18 ottobre, ma le autorità italiane sarebbero riuscite a bloccare la procedura utilizzata dalla Francia, probabilmente, per eludere le norme previste dal trattato di Dublino.Continua a leggere

Migranti - funzionari Viminale a Claviere : 11.15 Il braccio dei ferro tra Francia e Italia dopo gli sconfinamenti dei gendarmi francesi per riportare Migranti sul territorio italiano non accenna a smorzarsi. Da fonti del Viminale si apprende che nelle prossime ore i funzionari della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) saranno a Claviere per verificare la situazione dopo i recenti episodi di sconfinamento Il ...

Migranti - Garante dei detenuti : “Gravi criticità nei centri per il rimpatrio”. La replica del Viminale : “È colpa degli ospiti” : Nei quattro centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) visitati quest’anno sono stati riscontrati fattori di “gravi criticità“. La denuncia arriva dal rapporto del Garante nazionale per i diritti dei detenuti rivolto al Viminale. E il ministero dell’Interno risponde: “I nostri sforzi vengono spesso vanificato dai continui e violenti comportamenti degli ospiti”. Secondo il capo del Dipartimento Immigrazione, Gerarda ...

Riace - cosa leggo nel documento sui Migranti inviato dal Viminale : Il ministero degli Interni ha spedito un documento di 21 pagine al Comune di Riace, un documento che per Riace sembra sancire la fine di quei progetti di integrazione e ospitalità diffusa per i migranti, che hanno funzionato così bene da attirare l’attenzione di tantissima gente, dall’Italia e dall’estero: giornalisti, registi, attori, religiosi, scrittori, politici, persone di tutti i tipi, a vedere, conoscere, sperimentare, raccontare, ...

Migranti - Tursi chiede al Viminale 150 posti per poter ospitare i nuovi rifugiati : Delibera della giunta Bucci per potenziare l’accoglienza nei centri Sprar:«Attuale capienza insufficiente a garantire percorsi di integrazione»

Il Viminale accusa : «Migranti scaricati dai gendarmi francesi al confine italiano» : Furgone avvistato da poliziotti italiani a Claviere. Il ministro dell’Interno Salvini: «Non voglio credere che Macron utilizzi la polizia per scaricare di nascosto gli immigrati». È ciò che avviene da anni, però, a Ventimiglia e ai confini con Svizzera e Slovenia

