Migranti a Claviere - Salvini : “I francesi hanno tentato di respingere anche dei minorenni” : La Francia ha cercato di restituire all’Italia anche dei minorenni: è successo il 18 ottobre, dopo le 22,30, ma le autorità italiane avevano bloccato la procedura. È uno degli elementi emersi nel corso della visita di ieri degli esperti inviati dal Viminale a Claviere, dopo alcuni episodi di sconfinamento....

Migranti - Salvini : 'Resta presidio fisso della polizia a Claviere' : "In attesa di incontrare il mio collega francese, l'Italia non cambia linea: a Claviere presidio fisso di polizia e verifiche a tappeto sui respingimenti di Parigi degli ultimi mesi". Lo ha annunciato ...

Claviere - ecco come la gendarmerie scarica Migranti in Italia : Un'automobile della gendarmerie francese , tre migranti e il suolo Italiano. Sono i dettagli principali del video diffuso dal ministro dell'Interno Matteo Salvini che mostra lo sconfinamento delle ...

Migranti Claviere - tensione Italia-Francia : poliziotti italiani al confine. Salvini invita Ministro dell'Interno francese : Teleborsa, - Sale la tensione Italia-Francia sulla questione Migranti . Dopo l'annuncio del vicepremier Matteo Salvini, in seguito ai fatti di Claviere, la polizia italiana ha iniziato a presidiare il ...

Migranti a Claviere - braccio di ferro Italia-Francia : “Decisioni unilaterali non aiutano” : Dopo la vicenda dei respingimenti dei Migranti dalla Francia all'Italia a Claviere, il ministro dell'Interno d'oltralpe, Christophe Castaner, ha provato a smorzare i toni della polemica annunciando di voler incontrare Matteo Salvini e gli altri omologhi europei "per discutere della questione. Le decisioni unilaterali non possono farci fare passi avanti". .Continua a leggere

Migranti - a Claviere arrivano i funzionari del Viminale : Non si placa lo scontro tra Roma e Parigi dopo gli episodi di sconfinamento a Claviere denunciati dall'Italia . Nelle prossime ore, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, i funzionari della ...

Migranti - funzionari Viminale a Claviere : 11.15 Il braccio dei ferro tra Francia e Italia dopo gli sconfinamenti dei gendarmi francesi per riportare Migranti sul territorio italiano non accenna a smorzarsi. Da fonti del Viminale si apprende che nelle prossime ore i funzionari della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) saranno a Claviere per verificare la situazione dopo i recenti episodi di sconfinamento Il ...

Migranti - Claviere : nuovo scontro Italia-Francia. Il Viminale invia la polizia al confine : 'I francesi ci hanno scritto solo dopo averli lasciati nel nostro Paese' afferma il ministro dell'Interno che annuncia l'invio da oggi della polizia italiana a presidiare il confine. 'E' una procedura ...

La Francia risponde a Salvini sui Migranti a Claviere : “Nel video procedura conforme alla prassi” : Il video postato ieri da Matteo Salvini sui migranti lasciati alla frontiera italo-francese «mostra una procedura di non ammissione alla frontiera del tutto conforme alla prassi concordata tra la polizia francese e la polizia italiana, nonché al diritto europeo». ...