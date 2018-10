Midterm | Trump annuncia taglio tasse per middle class

Usa - Kavanaugh eletto giudice. Trump e i Repubblicani si prendono la Corte. Lo slancio dei conservatori verso il Midterm : 50 sì contro 48 no. Con una maggioranza risicata il Senato Usa ha confermato Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Il voto è arrivato dopo una durissima battaglia legale e politica. La nomina di Kavanaugh è stata messa in pericolo dalle accuse di Christine Blasey Ford, la donna che riconosce nel giudice colui che avrebbe cercato di stuprarla trentacinque anni fa. Un’indagine dell’Fbi non ha però portato a nuove prove o a una conferma ...

Le elezioni di Midterm si avvicinano ed è corsa ai sondaggi. Trump nel mirino : La situazione in generale in effetti migliora in termini di approvazione quando si parla soltanto di economia: il 45 per cento degli intervistati da WaPo / Abc dice che Trump sta facendo un buon ...

Usa - il futuro di Trump dopo il giorno più nero : tra incriminazione e impeachment - il peso delle elezioni di Midterm : Donald Trump reagisce in modo rabbioso al giorno più nero della sua presidenza. Martedì il suo ex avvocato Michael Cohen lo ha coinvolto nella storia di pagamenti a due donne, in violazione della legge elettorale, e il suo ex campaign manager Paul Manafort è stato ritenuto colpevole di 8 capi di imputazione per frode bancaria ed evasione fiscale. “Ho grande rispetto per un uomo così coraggioso”, ha scritto Trump in un tweet, riferendosi a ...