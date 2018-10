MicroSD Samsung EVO Plus da 64 GB in offerta a soli 10 euro su Amazon

Se acquisti un Galaxy Note 9 Samsung ti regala una MicroSD : A partire dal 10 settembre, Samsung ha avviato una promozione riguardante il suo ultimo top di gamma, il Galaxy Note 9. Per chi lo ha già acquistato, o intende farlo, Samsung invierà in omaggio una MicroSD della capacità pari a quella della memoria interna del dispositivo acquistato. A confermarlo anche il sito Androiday.com, il quale sottolinea anche le intenzioni di Samsung di “puntare a 360 gradi su questo nuovo device”. Quest’anno, il ...

Promo Samsung : Acquista un Galaxy Note 9 e ricevi una MicroSD da 512GB : Nuova Promozione di Samsung per incentivare le vendite del Galaxy Note 9 distribuito in Italia con in regalo un microSD fino a 512GB se registri il dispositivo su Samsung Members Promo Samsung: Acquista un Galaxy Note 9 e ricevi una microSD da 512GB Dal 10 settembre al ottobre 2018, chi acquisterà il nuovissimo phablet Samsung Galaxy Note […]