Michael Moore | ' Salvini è razzista e bigotto | la sinistra ha perso la sua

Michael Moore : «Trump - Salvini e quel vanto di essere idioti» : Senza studio, senza intelligenza, la provocazione è un’arma piccola, spuntata e irritante da non augurarsi di avere, neanche in tasca. Non certo il caso del regista Michael Moore, Oscar per il miglior documentario nel 2002, con Bowling a Columbine, Palma d’Oro a Cannes con Fahrenheit 9/11, oggi al cinema con Fahrenheit 11/9, viaggio contemporaneo che parte nel giorno in cui Donald Trump è diventato presidente degli Stati Uniti ...

Michael Moore all'attacco : "Salvini? Un razzista e un bigotto" : "Salvini ? Un razzista e un bigotto. Dovete smetterla di essere gentili con lui e chiamarlo col suo nome. Non gli piacciono i matrimoni gay ? Gli consiglio di non sposarsi con uno del suo sesso e di lasciare liberi gli altri. Pensi agli affari suoi".Scandito da applausi scroscianti- platea giovanissima- l'incontro ufficiale di Michael Moore col pubblico della Festa del Cinema di Roma ha fatto il pienone. Incita i ragazzi del pubblico, come i ...

Festa del Cinema di Roma - il comizio di Michael Moore : “Be Italy again! Salvini razzista - bigotto e omofobo” : “Be Italy again!”. È la supplica di Michael Moore alla platea in chiusura del suo incontro ravvicinato alla Festa del Cinema di Roma, di cui è l’odierno protagonista assoluto. “E con questo non intendo lo slogan alla Trump ‘Italy First’, cioè non siate l’Italia voluta dai politici oggi al potere, ma quella vera, quella che sapete di essere all’origine”. Standing ovation. Tornato alla ribalta con l’energia trascinante che l’ha sempre distinto, il ...

