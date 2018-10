Metro Roma | cede una scala mobile | feriti tifosi del Cska Mosca LE FOTO

Roma - cede scala mobile in Metro : 24 tifosi del Cska feriti - uno ha perso un piede : Sarebbero stati gli stessi tifosi ubriachi a provocare il cedimento affollando la struttura. Chiusa la stazione Repubblica. Scontri all’Olimpico: un russo accoltellato, 15 Roma nisti fermati

Incidente Metro Roma - la sindaca Virginia Raggi si reca sul posto : “voglio capire cos’è successo” : Roma, la sindaca Virginia Raggi si è recata presso la stazione metro Repubblica per capire quanto accaduto ai tifosi del Cska ”Siamo venuti qui per capire cosa è successo. Dalle dichiarazioni di alcuni testimoni sembra che alcuni tifosi stavano saltando e ballando sulle scale. Stiamo cercando di capire. So che Atac ha avviato un’indagine. Nel frattempo esprimo a nome della città di Roma la solidarietà e la vicinanza ai feriti. ...