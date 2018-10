Messico | prima vittima nella carovana dei migranti

Anteprima di Narcos 4 – Messico al Lucca Comics 2018 a novembre coi protagonisti Michael Peña e Diego Luna : biglietti in prevendita : Michael Peña e Diego Luna saranno in Italia per partecipare al Lucca Comics & Games 2018, che ospita l'Anteprima di Narcos 4 - Messico sabato 3 novembre. Tra eventi, proiezioni, spazi creativi e mostre, l'edizione numero 52 della kermesse in programma dal prossimo 31 ottobre al 4 novembre a Lucca proporrà infatti diverse anteprime, tra cui quelle di Doctor Who 11 (mesi prima della messa in onda su Rai4) e Narcos 4. Quest'anno Netflix ...