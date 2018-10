Mercati | spread a 316 | borsa giù ma meno delle altre

Mercati in rosso - risale lo spread : Partenza in ribasso per le principali borse europee che seguono l'ondata di vendite che ha invaso le piazze americane e asiatiche. Il sentiment degli investitori viene condizionato dal braccio di ...

Downgrade già scontato dai Mercati : borsa in guadagno - spread fermo : Piazza Affari risale dopo quattro settimane consecutive di rosso e soprattutto dopo che Moody's ha tagliato il rating dell'Italia. Anche il differenziale Btp/Bund scende, poi torna sui 300 punti -

Lo spread sfiora di nuovo quota 300 Mercati alla prova del rating Moody's : Il traino viene da una parte dalla vivacità delle Borse asiatiche, +4,1% Shanghai, per le misure di Pechino a sostegno dell'economia e, dall'altra, dal balzo di Fiat Chrsyler, +5,5% dopo una partenza ...

Manovra - declassamento Moody's alla prova dei Mercati e spread : Roma, 21 ott., askanews, - Occhi puntati alla riapertura dei mercati dopo che venerdì scorso, l'agenzia Moody's ha declassato il ranting dell'Italia a Baa3, cambiando però l'outlook da negativo a ...

MANOVRA & Mercati/ La vera causa della danza dello spread : Lo scontro tra Ue e Italia sulla MANOVRA prosegue e le conseguenze si vedono anche sui MERCATI. Lo spread si muove, ma non per ragioni economiche.

Manovra - Bankitalia : incertezza nei Mercati finanziari. Spread sale - PIL rallenta - : Secondo il bollettino di via Nazionale negli ultimi tre mesi si registra una crescita, ma è solo dello 0,1%. Molti dall'estero hanno deciso di vendere i titoli italiani. Per quanto riguarda la Manovra,...

Spread alle stelle - ecco cosa temono i Mercati e quali conseguenze avrà : Riprende in massa la fuga degli investitori dai titoli italiani. Lo stesso presidente della Bce Mario Draghi ha spiegato...

Notizie spread ultima ora : spread schizza intorno a 340. Le tensioni politiche si riverberano sui Mercati : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

Mercati paralizzati da Cina e Italia - Spread ai massimi da aprile 2013 : Le Borse sono contrastate in Asia con i trader invitati alla cautela dal rallentamento dell'economia in Cina . Il tasso di crescita del Pil , +6,5% nel terzo trimestre, è il più basso dai tempi dell'...

LO SPREAD CHIUDE A 326 : IL MASSIMO DA 5 ANNI/ La lettera di bocciatura dell’Ue agita i Mercati : SPREAD supera 320: nuovo MASSIMO dal 2013. Ultime notizie, mercati agitati dopo il monito dell’Unione Europea, pronta a bocciare ufficialmente la manovra di bilancio(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 18:49:00 GMT)

Mercati in allarme : borsa in calo - lo spread schizza oltre i 325 punti : Piazza Affari perde - 1,89%, mentre il differenziale Btp/Bund tocca i livelli del marzo 2013 - La lettera di richiamo della Commissione europea al governo italiano per la manovra economica non è ...

Mercati deboli in scia a Wall Street - lo spread risale a 310 punti : ... poi le richieste di sussidio per la disoccupazione, l'indice della Fed di Philadelphia e quello anticipatore dell'economia dagli Stati Uniti. Euro in calo all'avvio di giornata: cede lo 0,15% a 1,...