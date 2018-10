Mercati in rosso | risale lo spread

Spread a quota 300 - Mercati in rosso. Bene asta Btp - ma tassi in forte rialzo : Il differenziale Btp-Bund schizza ancora oltre quota trecento. Non tranquillizza anche l'asta dei titoli di Stato. Il ministero del Tesoro ha venduto sei miliardi e mezzo di Btp a lunga e breve ...

Mercati europei in rosso. A Milano crolla Banca Carige : Seduta negativa per i Mercati del Vecchio Continente , dopo la pessima performance di Wall Street e delle piazze asiatiche preoccupate per le dure critiche di Trump alla Fed sul rialzo dei tassi. L' ...

Bancari in rosso e rendimento BTP su massimi dal 2014 : Tria non convince Mercati : Non convincono i mercati le parole del Ministro dell'Economia Giovanni Tria secondo il quale il Def è coraggioso e non irresponsabile, e le previsioni di crescita sono prudenziali e ampiamente ...

Mercati - così lo spread si avvicina alla soglia da allarme rosso per le banche : Alle 9, con l’inizio delle contrattazioni, l’indice di Borsa e il dato sullo spread certificano quello che tutti si aspettano da venerdì 5 ottobre: un lunedì difficile, soprattutto per le banche. Pesa la lettera con cui la Commissione Ue ha espresso al governo italiano seria preoccupazione per i contenuti della nota di aggiornamento al Def. E pesano pure le dichiarazioni della vigilia dei leader della maggioranza, con Luigi Di Maio che accusa ...