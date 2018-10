Mef : Ue prevista - risposta in 3 settimane : 20.42 Il governo risponderà alla Commissione europea, che ha bocciato la Manovra italiana, nei tempi previsti, cioé entro 3 settimane. Lo affermano fonti del Mef ribadendo l'impostazione di fondo della Legge di Bilancio, puntare sulla crescita per ridurre il debito e favorire l'inclusione sociale. Il portavoce del ministero dell'Economia precisa: la 'bocciatura' di Bruxelles "per come è stata presentata, era largamente prevista e non ci ...