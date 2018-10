Matteo Salvini | ' Ero inferocito per la manina ma per Luigi Di Maio è un momento delicato'

Matteo Salvini - frecciatina a Renzi e Boschi : 'Gli consiglio yogurt al miele e melissa' : Matteo Salvini, dopo il trionfo 'eclatante per i risultati in Trentino e Alto Adige ' lancia una frecciatina all'ex premier del Pd Matteo Renzi e alla ex sottosegretaria alla presidenza del consiglio ...

Luigi Di Maio - il retroscena : si sente tranquillo solo quando è con Matteo Salvini e Giuseppe Conte : Luigi Di Maio sembra sentirsi al sicuro soltanto quando si trova con Matteo Salvini e Giuseppe Conte senza la presenza di altre persone. Tanto che sulla 'cena della fiducia', riporta il Corriere della ...

La Lega di Matteo Salvini si prende Trento e il Nord Est : La Lega di Matteo Salvini scrive una pagina di storia e conquista il governo del Trentino. Il sottosegretario alla Salute

Stasera - nella 'Night tabloid' di Annalisa Bruchi - ci sarà Matteo Salvini - : Per commentare gli sviluppi della politica alla luce della manovra economica, della bocciatura dell'europa e del timore dei mercati. Ospite in studio il ministro dell'interno, Matteo Salvini e la ...

Bolzano - botto della Lega di Matteo Salvini. Tiene l'Svp - crollo M5s : Matteo Salvini sbanca anche in Trentino Alto adige, dove si registra un ottimo risultato per la Lega alle elezioni di domenica 21 ottobre. Si andava al voto per le province autonome di Trento e ...

Esulta Matteo Salvini : Lega primo partito a Bolzano. Il Vco non cambia : E’ oltre il 40% la Svp. Il partito di raccolta dei sudtirolesi ha raggiunto l’obiettivo fissato dal governatore Arno Kompatscher.

Matteo Salvini - la risposta agli insulti di Renzi : 'Hai massacrato gli italiani : starai 20 anni all'opposizione' : Dal palco della Leopolda 2018, Matteo Salvini si è sentito insultare addirittura dall'ex segretario del Pd, Matteo Renzi , che ha definito 'cialtroni' gli esponenti del governo che 'stanno mettendo in ...

Claviere - Matteo Salvini e lo schiaffo a Emmanuel Macron : 'L'Italia ha rialzato la testa' : Braccio di ferro continuo tra Italia e Francia dopo i casi di sconfinamento dei gendarmi transalpini, pizzicati a lasciare immigrati sul nostro territorio. Matteo Salvini , sabato, ha deciso di ...

Sondaggio Pagnoncelli - gode Matteo Salvini : la pace fiscale promossa dagli elettori del M5s : Che cosa pensano gli italiani della manovra? Una risposta arriva da un Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera . Spread o non spread, il 59% del campione intervistato ...

Mimmo Lucano prima di Che tempo che fa : 'La proprietà privata non serve'. Matteo Salvini lo massacra : Nel giorno dell'intervista a Che tempo che fa di Fabio Fazio, Mimmo Lucano , l'ex sindaco di Riace finito ai domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per completare il quadro ...

Eugenio Scalfari : 'Che cosa sono i leghisti' - l'insulto a Matteo Salvini e ai suoi elettori : Le cause sono spesso la tarda età, le malattie o un'indifferenza innata per la politica. Oppure l'assenza di partiti politici graditi ad una parte degli elettori'. Ed eccoci al passaggio incriminato: ...

Leopolda 9 - Renzi : ingresso da star/ Video streaming - "Matteo - Matteo" : lui - "diranno che osannate Salvini" : Leopolda 9, Renzi: "Ritorno al futuro": la nona edizione della kermesse Renziana nella storica stazione di Firenze. Non si parlerà del Congresso Pd: streaming Video, ospiti e programma.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 16:31:00 GMT)

Matteo Salvini - Claviere : 'Nessun accordo con la Francia sugli immigrati' - manda gli agenti al confine : Scontro totale con la Francia di Emmanuel Macron , esploso definitivamente dopo che ieri, venerdì 19 ottobre, Matteo Salvini ha postato un video che mostrava come gli agenti francesi lasciavano poco ...

Matteo Salvini - sulla nave Diciotti crolla l'inchiesta del pm Patronaggio : la pietra tombale dei giudici : l'inchiesta sulla nave Diciotti a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini è sempre più vicina all'archiviazione. L'ultimo colpo di scena arriva dal tribunale dei ministri di Palermo che hanno ...