Mattarella | «Nessuno può sottrarsi all' equilibrio dei bilanci»

Mattarella : “Nessuno può sottrarsi a equilibrio bilanci. Scongiurare disordine finanza pubblica” : “I bilanci in equilibrio, l’efficienza dei servizi, i diritti garantiti ai cittadini, la sinergia tra pubblico e privato, in modo che crescano le opportunità per tutti, sono sfide a cui nessuna amministrazione può sottrarsi: il Comune e la Provincia come la Regione e lo Stato“. Lo ha detto, intervenendo alla 35esima assemblea nazionale dell’Anci, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “La logica dell’equilibrio ...

Mattarella avverte : «La Costituzione tutela le autorità indipendenti - nessuno deve avere troppo potere» : Il Quirinale interviene in difesa di Bankitalia e degli altri organi entrati nel mirino del governo per le critiche espresse sulla manovra. «La storia insegna che l'esercizio del potere...

Mattarella : "Nessuno è al di sopra della legge" : Sergio Mattarella chiarisce che in tema di giustizia nel nostro Paese non esistono privilegi. "Nessuno è al di sopra della legge, neppure gli esponenti politici, il rispetto delle regole è rispetto ...

Sergio Mattarella rimprovera il governo : 'Nessuno può mettere in discussione l'Unione Europea' : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dice la sua: 'No a mercanteggiamenti sul bilancio e nazionalismi. Nessuno può mettere in discussione l'Ue'. Un chiaro messaggio alla linea politica del governo e, in particolare, al ministro dell'Interno Matteo Salvini, che non nasconde una certa insofferenza per questa Europa unita. 'L'Italia è un contributore attivo dell'Unione. Ma mi ...

Mattarella : "Nessuno incrini valori Ue" : 15.21 "Sono nato durante i bombardamenti e forse per questo mi è rimasto una innata diffidenza verso qualunque pericolo di nazionalismo e di guerre".Così il presidente della Repubbblica,Mattarella parlando al vertice Arraiolos."Rischiamo di riprorre un clima di concorrenza, contrasto, che diventa ostilità",dice. "Quello di mettere in comune il futuro degli europei è una ragione storicamente così vasta rispetto al passato, che non c'è movimento ...