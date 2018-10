Mattarella ha spiegato perché l' equilibrio di bilancio è una tutela per le fasce più

agi

(Di martedì 23 ottobre 2018) Non cita lo scambio di lettere tra Roma e Bruxelles sulla manovra economica, l'innalzamento dello spread o le tensioni dei mercati, ma dal palco dell'assemblea dell'Anci il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lancia il suo appello al rispetto dell'dei bilanci per evitare ricadute pericolose per le famiglie e per le imprese. "La logica dell'dinon è quella di un astratto rigore", avverte il capo dello Stato, "ci deve sempre guidare uno sguardo più lungo sullo sviluppo, la sua equità e la sua sostenibilità, e, al contempo, occorre procedere garantendo sicurezza alla comunità, scongiurando che il disordine di enti pubblici, e della pubblica finanza, produca contraccolpi pesanti anzitutto per lepiù deboli, per le famiglie che risparmiano pensando ai loro ...