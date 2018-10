MATTARELLA FIRMA IL DECRETO FISCALE Mini condono e no scudo penale | Di Maio “Stato amico

MATTARELLA FIRMA il decreto fiscale : nel testo finale Live condono fino a 100 mila euro : Nella versione definitiva saltano le norme contestate dal vicepremier Di Maio dopo il Consiglio dei ministri

MATTARELLA ha firmato il decreto fiscale. Ecco cosa cambia : (Foto: ufficio stampa Quirinale) Esaurite le scariche adrenaliniche di manine e complotti, il decreto legge fiscale (Def) è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ora potrà entrare in vigore, previa pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Durante il Consiglio dei ministri di sabato 20 ottobre l’esecutivo ha stralciato dall’articolo 9 del decreto la non punibilità penale e lo scudo per il rientro dei capitali ...

MATTARELLA ha firmato il decreto fiscale - ora il testo in Aula : "Bruxelles farà le sue scelte, noi le nostre, - ha affermato il vicepremier leghista dopo un incontro con Conte e Di Maio -. Non vedo perché l'Ue dovrebbe bocciare una legge di Bilancio con 15 miliardi di investimenti". Ma la bocciatura è solo questione di ore

