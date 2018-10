Mattarella | equilibrio di bilancio non è astratto rigore

'L'equilibrio di bilancio non è astratto rigore' - Mattarella - : Rimini, 23 ott., askanews, - 'La logica dell'equilibrio di bilancio non è quella di un astratto rigore: ci deve sempre guidare uno sguardo più lungo sullo sviluppo, la sua equità e la sua ...

Manovra - Mattarella 'Nessuno può sottrarsi all equilibrio dei bilanci. Non è astratto rigore' : Questa responsabilità, avverte il capo dello Stato, 'accomuna chiunque svolga funzioni rappresentative - qualunque sia la sua militanza politica - perché si tratta di un bene comune, di un patrimonio ...

Mattarella : “Nessuno può sottrarsi a equilibrio bilanci. Scongiurare disordine finanza pubblica” : “I bilanci in equilibrio, l’efficienza dei servizi, i diritti garantiti ai cittadini, la sinergia tra pubblico e privato, in modo che crescano le opportunità per tutti, sono sfide a cui nessuna amministrazione può sottrarsi: il Comune e la Provincia come la Regione e lo Stato“. Lo ha detto, intervenendo alla 35esima assemblea nazionale dell’Anci, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “La logica dell’equilibrio ...

"Nessuno può sottrarsi all'equilibrio dei conti" : Mattarella all'Assemblea Anci parla anche al governo : "I bilAnci in equilibrio, l'efficienza dei servizi, i diritti garantiti ai cittadini, la sinergia tra pubblico e privato, in modo che crescano le opportunità per tutti, sono sfide a cui nessuna amministrazione può sottrarsi: il Comune e la Provincia come la Regione e lo Stato", queste le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'Assemblea dell'Anci in corso a Rimini.Mattarella ha poi proseguito, lAnciando un ...

Mattarella : «Nessuno può sottrarsi all'equilibrio dei bilanci» : Duro intervento sulla manovra, oggi bocciata dalla Ue, del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla 35/a assemblea nazionale dell'Anci: «I bilanci in...

Manovra - Mattarella invoca equilibrio dei conti/ Ultime notizie - Tria al Quirinale “Sarà nostro obiettivo” : Manovra, Mattarella “La costituzione impone equilibrio di bilancio”. Ultime notizie, il monito del presidente della repubblica dopo la nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:21:00 GMT)

Manovra - il richiamo di Mattarella : «La Carta chiede equilibrio dei conti» : Già venerdì, mentre infuriava la prima tempesta sui mercati finanziari, Sergio Mattarella aveva fatto trapelare la sua preoccupazione per la tenuta dei conti. E ieri il capo dello Stato...

Mattarella "Bilancio sia in equilibrio"/ Salvini e Di Maio sereni - ma il presidente potrebbe bloccare tutto : Manovra, Mattarella “La costituzione impone equilibrio di bilancio”. Ultime notizie, il monito del presidente della repubblica dopo la nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 08:21:00 GMT)

Manovra - il richiamo di Mattarella : «La Carta chiede equilibrio dei conti» : Già venerdì, mentre infuriava la prima tempesta sui mercati finanziari, Sergio Mattarella aveva fatto trapelare la sua preoccupazione per la tenuta dei conti. E ieri il capo dello Stato...

Mattarella : "La Costituzione impone equilibrio di bilancio" | Di Maio : "Non deve preoccuparsi" | Salvini aggiunge : "Di Bruxelles me ne frego" : Monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due giorni dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri della nota di aggiornamento del Def che guiderà la manovra economica di fine anno. Il vicepremier leghista: "Nella Manovra c'è equilibrio, Mattarella stia tranquillo"

Mattarella - "SERVE EQUILIBRIO DI BILANCIO"/ Salvini - "Manovra per gli italiani : lo capiscano al Colle" : Manovra, MATTARELLA “La costituzione impone EQUILIBRIO di bilancio”. Ultime notizie, il monito del presidente della repubblica dopo la nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:10:00 GMT)

Manovra - il richiamo di Mattarella : 'La Carta chiede equilibrio dei conti' : Il tutto con il ministro dell'Economia Tria di fatto fuori gioco seppur, confermano tutte le fonti, intenzionato a non mollare in questa fase conflittuale. Come è consuetudine Mattarella si è preso ...

Richiamo di Mattarella : 'La Carta chiede equilibrio dei conti'. Salvini : 'Dell'Europa me ne frego' : Il tutto con il ministro dell'Economia Tria di fatto fuori gioco seppur, confermano tutte le fonti, intenzionato a non mollare in questa fase conflittuale. Come è consuetudine Mattarella si è preso ...

Richiamo di Mattarella : «La Carta chiede equilibrio dei conti». Salvini : «Dell'Europa me ne frego» : Sarà un autunno caldo: dal Quirinale è partito il primo «warning» al governo giallo-verde. Sicuramente non l'ultimo. Un Richiamo durissimo nei contenuti, puntellato...