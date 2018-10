Mattarella avverte | non ci si può sottrarre a equilibrio bilancio

Luigi Di Maio avverte Sergio Mattarella : 'Giancarlo Giorgetti non ci rappresenta' - gli insulti al leghista : Dopo qualche mese di tregua armata è riesplosa la guerra tra Luigi Di Maio e Giancarlo Giorgetti. 'Di Maio non conta più un cazzo ', aveva detto il sottosegretario alla presidenza a maggio durante i ...

Mattarella avverte : «La Costituzione tutela le autorità indipendenti - nessuno deve avere troppo potere» : Il Quirinale interviene in difesa di Bankitalia e degli altri organi entrati nel mirino del governo per le critiche espresse sulla manovra. «La storia insegna che l'esercizio del potere...

Mattarella firma ma avverte : “Rispettare Carta su migranti” Salvini : non siamo fessi Video Decreto - il testo integrale : Il Capo dello Stato richiama in particolare l’articolo 10 della Carta che prevede l’obbligo per l’Italia di rispettare le norme di diritto internazionale. Il commento di Salvini: «Ciapa lì e porta a ca’»

Decreto Salvini - Mattarella firma ma avverte Conte : “Sui migranti rispettare Costituzione” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il Decreto Salvini su sicurezza e immigrazione, ma ha - allo stesso tempo - inviato una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avvertendolo sull'importanza del rispetto della Costituzione sul tema dei migranti: "Avverto l’obbligo di sottolineare che, in materia, restano fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato".Continua a leggere

Deficit - Mattarella avverte il governo : “Conti solidi per garantire il futuro” : Una improvvisa secchiata di acqua fredda si rovescia su Lega e sul M5S, nel pieno dei festeggiamenti per l’intesa sulla manovra. È la soglia del Deficit spinta fino al 2,4 per cento – tra le impennate dello spread e il rischio bocciatura della Ue- che fa suonare i campanelli d’allarme di Quirinale e di Bankitalia. E che dall’altra parte, in difesa ...

