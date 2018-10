blogo

: #Masterchef Italia risponde alla provocazione di Fedez: 'Noi non sprechiamo, vieni a vedere' - Varych4 : #Masterchef Italia risponde alla provocazione di Fedez: 'Noi non sprechiamo, vieni a vedere' - tvblogit : Masterchef Italia risponde alla provocazione di Fedez: 'Noi non sprechiamo, vieni a vedere' - sidusleonis : PERCHÉ MASTERCHEF ITALIA HA CANCELLATO IL TWEET -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Ore particolarmente concitate per. Il rapper è al centro di una bufera social a causa del suo compleanno a sorpresa, tenutosi dentro un supermercato, e degenerato in spiacevoli scene di spreco di cibo ed alimenti. La vicenda ve la raccontiamo su Gossipblog, qui ci concentriamo sugli strascichi catodici che le parole pronunciate dal rapper nel suo video di scuse hanno avuto sulle dinamiche del piccolo schermo. Una volta resosi conto di aver sollevato un polverone social per la goliardia del suo compleanno, il rapper ha inforcato il telefonino e in un video di scuse ha approfittato per lanciare anche una stilettata a, il talent show culinario di Sky Uno in partenza a Dicembre con la sua prima edizione All Stars:Tutte le testate diranno che abbiamo sprecato “in barbafame nel mondo”. ... Mi sta sul c**o passare per quello che non siamo. E’ incredibile che mi ...