Marotta-Inter | l’affare è giunto agli ultimi dettagli | la situazione

Juventus - Marotta ha scelto l’Inter : nuovo matrimonio già a gennaio : Beppe Marotta ha scelto l’Inter. Come noto, l’ormai ex dirigente della Juventus, continua ad esser corteggiato assiduamente dal club nerazzurro: corte serrata che avrebbe convinto il dirigente a dire sì. Questo ciò che riporta “IlBianconero.com”. L’ex direttore generale bianconero incontrerà Andrea Agnelli per sancire ufficialmente l’addio. Rapporti ormai completamente raffreddati e formali, non più caldi ...

Juve : incredibile inchiesta di Report - ecco lo scambio di messaggi tra Marotta e un intermediario del figlio di un boss della ’Ndrangheta di Rosarno [LIVE] : Report LIVE- E’ un’inchiesta incredibile quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. Nella trasmissione spunta anche il nome di Marotta, l’ex dg bianconero, il quale regala alcuni biglietti ad un intermediario che farebbe capo, secondo il retroscena della trasmissione di Rai Tre, a Rocco Dominello, figlio di un boss della cosca ...

Repubblica - Inter - Marotta avrebbe già firmato ed è pronto a portare il primo acquisto : Ha fatto molto rumore l'addio di Giuseppe Marotta alla Juventus. L'ormai ex direttore generale della societa' bianconera ha annunciato all'improvviso la separazione dopo la vittoria in campionato contro il Napoli e questo ha dato voce a vari rumors su quale potrebbe essere il suo futuro. Sembra ormai svanita l'ipotesi Figc nonostante in molti premessero per la sua candidatura, ma lo stesso Marotta ha dichiarato che la sua prossima avventura ...

Le 48 ore calde di Marotta : si decide il suo futuro... interista : Il 25 ottobre scade il suo mandato di a.d. della Juve e il giorno dopo c'è l'assemblea dei soci dell'Inter...

Inter - ai dettagli l’arrivo di Marotta : ecco tutti i calciatori che potrebbe portare in nerazzurro - può nascere una squadra stellare [NOMI e DETTAGLI] : 1/10 Claudio Furlan/LaPresse ...

Marotta si avvicina all’Inter : nuovi contatti con Zhang : nuovi contatti tra Steven Zhang e il dirigente della Juventus, che sarà rimosso dall'incarico di amministratore delegato il prossimo 25 ottobre. L'articolo Marotta si avvicina all’Inter: nuovi contatti con Zhang è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - nuovo contatto tra Marotta e Steven Zhang : Il dirigente sta per liberarsi contrattualmente dalla Juventus, il prossimo presidente Interista lo aspetta

Marotta-Inter : nuovo contatto con Steven Zhang. Nessun accordo con la Juventus per la rescissione del contratto : INTER MAROTTA- Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, è sempre più vicino all’Inter. A giorni verrà ratificata l’uscita del dirigente dal Consiglio d’amministrazione della Juventus anche se un accordo con la società del presidente Agnelli sulla rescissione del contratto non è stato ancora trovato, nonostante vari incontri. In questo contesto, Marotta pensa al futuro e dopo aver rifiutato un ruolo in Figc, è ...

Marotta-Inter : nuovo contatto - le mosse di Zhang : Marotta-Inter continua a far discutere la trattativa tra le parti con Steven Zhang attivissimo per portare in nerazzurro il dirigente Marotta-Inter un affare che sembra allettare molto il presidente nerazzurro Steven Zhang. L’interesse per il dirigente bianconero è ben noto, ma dopo l’annuncio del divorzio dalla Juventus, le voci di un suo possibile approdo all’Inter si fanno sempre più insistenti. Tuttosport parla oggi ...

Juventus - Beppe Marotta intercettato mentre minaccia i giornalisti : Qualche giorno dopo Claudio Albanese , che è il responsabile comunicazione della Juventus, richiama Marotta per parlare della Gazzetta dello Sport . Che l'indomani tornerà sull'argomento, ma Albanese ...

Inter - Moratti : 'Icardi insieme a Lautaro'; 'Marotta? Sarebbe una scelta intelligente' : L'Inter del Triplete si ritrova insieme al Festival dello Sport di Trento che ieri sera ha ricordato la storica impresa nerazzurra del 2010. Sul palco, ad esaltare i tifosi e rievocare una pagina finora unica nella storia del calcio italiano in cui un club è riuscito in una sola stagione a mettere le mani sullo scudetto, la coppa nazionale e la Champions League, c'erano due protagonisti di quella squadra come Javier Zanetti e Diego Milito. A ...

Inter - Moratti : 'Icardi può decidere il derby - Marotta? Male non sarebbe' : Sono passati otto anni, ma a Trento sembrava di essere tornati indietro nel tempo. A quel famoso 2010, indimenticabile per tutti i tifosi dell'Inter. Già, perché al Festival dello Sport che si sta svolgendo proprio lì, c'erano quasi tutti gli eroi di quel triplete leggendario. Erano presenti in sette, da Julio Cesar a Materazzi, passando per Zanetti, Milito, l'allora ds Marco ...

Inter - Moratti benedice Marotta : “Professionista di grande esperienza” : Nel corso del “Festival dello Sport” dedicato a Trento all’Inter del Triplete, Massimo Moratti, presidente del club nerazzurro, ha parlato di quel traguardo straordinario raggiunto dalla sua squadra e non solo: “Il Triplete? Ogni record è fatto per essere eguagliato o superato. Può succedere che qualche squadra italiana faccia come noi, ma ancora non è […] L'articolo Inter, Moratti benedice Marotta: ...