Marotta | il futuro è deciso | a gennaio andrà all’Inter | accordo fatto

Juventus - Agnelli svela i motivi dell’addio di Marotta ed il futuro di Paratici : il punto : Beppe Marotta ha rivelato apertamente la separazione dalla Juventus, il presidente Agnelli ha analizzato l’accaduto ed il futuro societario Aria di cambiamento in casa Juventus, con l’amministratore delegato Beppe Marotta che lascerà la propria carica ed il club bianconero dopo 8 anni di successi. “Le deleghe dovranno far funzionare la Juventus che continuerà a poggiarsi su 3 pilastri: sport, ricavi e servizi – ha ...

Marotta : “La scelta è della Juventus. Futuro? Magari in un’altra squadra” : "È una situazione voluta dalla società, non c'è un motivo scatenante. Io mi adeguo a quelle che sono le loro idee", ha spiegato Marotta. L'articolo Marotta: “La scelta è della Juventus. Futuro? Magari in un’altra squadra” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Marotta dice addio alla Juventus - l’ex a.d. bianconero tra presente e futuro : “ecco tutta la verità” : Marotta-Juventus: l’ex a.d. bianconero tra addii e nuovi progetti Un divorzio a sorpresa, inaspettato, quello tra Marotta e la Juventus: ieri, il club bianconero ha comunicato che le strade con l’ormai ex si separano. Non sono chiarissimi i motivi di questa decisione, anche se sembra che alla base ci siano i continui litigi tra Marotta e la società. L’ex a.d. bianconero ha comunque voluto fare chiarezza: “è una ...

Marotta : 'Futuro? No Figc - il prossimo anno voglio guidare un altro top club' : Doloroso? Sì, perché la vita vita lavorativa e il mondo dello sport sono fatti di sentimenti ed emozioni. In questi 8-9 anni io di emozioni fortunatamente ne ho vissute tante e sono state molto belle.

Juventus-Napoli 3-1 : ed è già a +6. L'annuncio di Marotta : non sarà più a.d. - ma smentisce un futuro in FIGC - : ... 'Il mio mandato di amministratore delegato scadrà il 25 ottobre, la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. ...