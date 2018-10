Mark Knopfler torna in Italia per sette concerti

Mark Knopfler in Italia nel 2019 per 7 concerti da Milano a Roma e Verona : biglietti in prevendita : Mark Knopfler in Italia nel 2019 per 7 concerti tra maggio e luglio. Con il lancio del nuovo disco di inediti dal titolo Down The Road Wherever, anticipato dal singolo Good On You Son, Mark Knopfler annuncia 7 live in Italia attesi dal 10 maggio prossimo. Il 10 maggio, l'artista sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), unica data attesa in un palazzotto dello sport a maggio. La tournée Italiana riprenderò il 13 luglio con un ...

Mark Knopfler a Cesena annuncia il nuovo album : Down the road wherever esce a novembre : Mark Knopfler a Cesena annuncia l'uscita del nuovo album di inediti dal titolo Down the road wherever, atteso in tutto il mondo per il prossimo 16 novembre. L'artista, ospite di Imaginaction, ha raccontato il suo percorso in un incontro approfondito con Luca De Gennaro ripercorrendo le tappe fondamentali della sua carriera dalla fondazione del gruppo dei Dire Straits alla carriera solista. Attraverso i suoi video musicali, Mark Knopfler a ...

Il ritorno di Mark Knopfler "Il mio omaggio agli outsider" : nostro inviato a Cesena Ma non gli importa, anzi. Dopotutto era una delle tante rockstar, ora è unico. In quasi vent'anni, dal '77 al '95, Mark Knopfler 'era' i Dire Straits, li ha fondati, li ha ...

Mark Knopfler a Cesena : ad ImaginAction Ermal Meta - Alessio Bernabei - Lorenzo Fragola - Biondo e molti altri : Mark Knopfler a Cesena per il Festival ImaginAction: sarà lui l'ospite d'onore della nuova edizione dell'evento in programma dal 12 al 14 ottobre. Tanti gli artisti italiani presenti per raccontare la propria storia musicale: ci saranno Ermal Meta e Lorenzo Fragola ma anche Alessio Bernabei, Biondo, Chiara Galiazzo, Nesli e molti altri. I tre giorni di Festival prevedono interventi degli artisti presenti per alcuni incontri che si ...

