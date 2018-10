Mario Monti | la democrazia è una forma di governo sbagliata perché è assurdo che

Mario Monti nuovo premier : l’ipotesi di Belpietro : Ma perché Mario Monti negli ultimi mesi è divenuto ospite quasi fisso di talk show televisivi e articoli di giornale? Eppure l’ex presidente del Consiglio 2011-2013 sembrava dimenticato dopo l’infelice parentesi Politica e la successiva scomparsa di Scelta Civica, partito da lui fondato. Il direttore del quotidiano La Verita', Maurizio Belpietro, nel suo editoriale di oggi, prova a dare una lettura abbastanza singolare e, forse, fantapolitica ...

Mario Monti & Co - i padri degli sprechi : chi e come ha gettato 300 miliardi nel water : Luigi Di Maio non è Alcide De Gasperi. Lo sappiamo. L'idea di aumentare il debito pubblico per dare il reddito di cittadinanza ai falsi poveri è anti-economica. Per questo gli operatori del mercato ...

Mario Monti - si confessa : “Ero premier - mi chiamò George Soros e mi disse…. : Mario Monti, si confessa: “Ero premier, mi chiamò George Soros e mi disse…. “Pronto, sono George Soros…”. Erano gli anni più bui dello spread, Silvio Berlusconi era stato da poco “defenestrato” dalle manovre dell’alta finanza e il premier era Mario Monti, l’uomo che ha massacrato l’Italia e gli italiani a suon di tasse. E fu proprio Soros a chiamare Monti: lo confessa proprio il Loden, ...

Manovra - spread sotto i 300 punti in avvio Borse/ Mario Monti : “quando nel 2011 mi chiamo Soros e..” : Manovra, spread in calo torna sotto quota 300 punti basa dopo crisi nera di ieri. Ultime notizie, Borse in rilazo: Salvini "attacco di speculatori", Monti "quando mi chiamò Soros.."(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Daniela Santanché vede Mario Monti in tv e sbrocca : 'Orrore' : 'Fanno ancora parlare Monti, l'unico del quale abbiamo prove certe della sua incapacità a far ripartire l'economia. Orrore'. Lo scrive Daniela Santanchè su Instagram, dove mostra lei con le mani dei capelli davanti al televisore in cui appaiono le immagini dell'ex premier in onda su7. In effetti, un ...

Sen. Mario Monti : 'Italia rischia di far saltare l'UE. Di Maio e Salvini docili alleati di Trump e Putin' : Il Senatore a Vita interviene con una telefonata in diretta per difendere le politiche del suo governo come facilitatore dell'azione di Draghi alla BCE, nel dibattito con l'economista Antonio Maria ...

L'aria che tira - Mario Monti telefona in diretta : 'Senza di me - Draghi...'. E l'amico di Savona lo umilia : Momenti di tensione a L'aria che tira , su La7. Tra gli ospiti di Myrta Merlino c'è l'economista Antonio Maria Rinaldi , vicino al ministro degli Affari Ue Paolo Savona . Si parla di manovra, spread e ...

Antonio Socci : quelli come Mario Monti - protestano ma hanno portato l'Italia nel baratro : Il Giornale Unico Nazionale , Gun, che casualmente in inglese significa 'pistola', fa fuoco e fiamme contro il Def del Governo: un bombardamento a tappeto mai visto prima. Ma - assodato che in ogni ...

Mario Monti - bastonata a Luigi Di Maio : 'Se l'Italia oggi è messa così male...' : Interviene a gamba tesa nel dibattito già rovente sulla legge finanziaria, l'ex presidente del Consiglio Mario Monti . Lo fa a proposito del tira e molla tra Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria , del quale prende le difese, bastonando invece il vicepremier pentastellato. 'Se l'Italia è messa oggi molto peggio di tanti altri Paesi europei è perché in un passato lontano ...

Mario Monti : 'Se vincono Salvini e Orban si torna all'Europa dell'Ottocento' : ... i segnali che arrivano dai vari Paesi sono una affronto: 'Se uno è convinto, come lo sono io, che i singoli Stati dell'Europa nel mondo di oggi non possano più esercitare una loro sovranità ...

Gli amici di Mario Monti ammettono : 'La crisi in Italia? Tutta colpa sua' : È il mondo alla rovescia, e non perché Matteo Salvini va a Cernobbio, dove i cosiddetti poteri forti erano soliti predicare ai politici il vangelo del rigore, a dire che 'la politica di austerity ha ...

Mario Monti stroncato pure dal suo think tank : "Austerità peggiorò l'Italia" : Le misere di austerità Mario Monti "smontate" dal think tank di cui è stato fondatore e di cui è attualmente presidente onorario. Una bocciatura senza appello scritta nero su bianco dal pensatoio economico Bruegel.Partiamo dal principio. Il Bruegel venne fondato nel 2005 e Monti ne fu il primo presidente. Tra i suoi più illustri esponenti, scrive Libero, ci sono Jean Pisani-Ferry (l"autore del programma di Emmanuel Macron), ma anche Jean-Claude ...

Mario Monti - manie di grandezza : 'C'è chi mi augura di morire. Ma in molto mi vogliono in campo' : ... nonostante i sonori super-flop della sua Scelta Civica , intervistato a 24Mattino di Radio 24, fa sapere che molte persone, fermandolo per strada, gli chiederebbero di tornare in politica. Dunque ...

Mario Monti - l'ultima presa in giro dell'ex premier agli italiani : come lo inchioda Senaldi : Allarme, è tornato. Il professor Mario Monti ha scritto ieri l' editoriale del Corriere della Sera, muovendo le sue critiche alla politica del governo rispetto all' Unione Europea. In breve, l' ex ...