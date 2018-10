Marco Simoncelli Video Motogp | 7 anni fa l' incidente mortale a Sepang

Tornano a Misano le signore delle due ruote : al World Circuit Marco Simoncelli le Glorie Intramontabili : Glorie Intramontabili, Tornano le signore delle due ruote. Un weekend dedicato alle moto che hanno fatto storia del motociclismo. Dal 5 al 7 ottobre al Misano World Circuit Marco Simoncelli Un tuffo nel passato, per ammirare in mostra e in pista le moto che hanno scritto la storia del motociclismo e rivivere le leggendarie imprese dei piloti sulle loro selle. Da venerdì 5 a domenica 7 ottobre il Marco Simoncelli propone una nuova edizione ...

MotoGP - GP Misano. La storia della pista da Santamonica a Marco Simoncelli : Dal GP delle Nazioni al dramma di Rainey, per tornare nel giro mondiale nel 2007 Questo sarà il 22° GP che si corre a Misano: dal 1980 in poi la gara di Misano si è corsa con la denominazione di GP ...

Il DTM invade Misano per Marco Simoncelli : Con una decisione presa venerdì mattina dall’organizzazione del DTM, è stato approntato in poche ore un gesto di saluto alla memoria di Marco Simoncelli cui è intitolato il circuito internazionale di Misano: una parata delle supercar Mercedes, Audi e BMW con i piloti Christian Vietoris, Pierre Kaffer e Jensen Mikkel, protagoniste da sabato sera in […] L'articolo Il DTM invade Misano per Marco Simoncelli sembra essere il primo su ...