Marcelo | esultanza “di mercato” | altro che Juve | pensa solo al Real Madrid

sportfair

(Di martedì 23 ottobre 2018)intende legare il proprio futuro al, niententus per il terzino brasiliano,abbastanza chiaraed esclusivamente ale dopo la rete di questa sera contro il Viktoria Plzen lo ha voluto sottolineare. L’del calciatore brasiliano è stata chiara, indicando lo stemma dei blancos come a voler dire “io resto qui”. Per, la gara di, non è stata del tutto fortunata, dato che sul finire dell’incontro ha riportato una distorsione alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il campo nonostante Lopetegui non avesse più sostituzioni.L'articolo“di mercato”:chealSPORTFAIR.