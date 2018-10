Mara Maionchi | ' Da sola non ho mai vinto niente'

X Factor - Adriano Celentano difende Asia Argento e attacca Sky. Mara Maionchi : "Di str*nzate - ne diciamo tutti..." : Asia Argento, per sua stessa ammissione sui social network, ha definitivamente ingoiato il rospo dell'esclusione dalla dodicesima edizione di X Factor, causata dallo scandalo legato all'attore statunitense Jimmy Bennett, grazie ad Adriano Celentano.Il Molleggiato, infatti, ha preso le parti dell'attrice e regista romana (che ha dovuto lasciare la propria poltrona di giudice a Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale), sferrando un bell'attacco a ...

Mara Impara - La nuova musica : il nuovo programma con Mara Maionchi - in onda su Sky Uno : Mara Maionchi, uno dei quattro giudici della dodicesima edizione di X Factor, il talent show di Sky Uno che entrerà nel vivo con i live show a partire da giovedì prossimo, 25 ottobre 2018, sarà la protagonista di un nuovo format musicale che andrà sempre in onda su Sky Uno.Il programma televisivo, primo format realizzato da Billboard Italia, si intitola Mara Impara - La nuova musica, andrà in onda su Sky Uno, tutti i giorni dal 29 ottobre ...

X Factor : Achille Lauro vola in Francia per aiutare Mara Maionchi nelle selezioni : Questa sera andra' in onda su Sky la settima puntata della nuova edizione di X Factor, la prima degli 'Home Visit', ovvero il terzo livello delle selezioni, che si svolgeranno in un paese straniero diverso per ognuna delle quattro categorie di artisti presenti nel programma under uomini, under donne, over e band, come da prassi. La notizia che in queste ore sta facendo esaltare svariati appassionati di Rap italiano è che ad assistere Mara ...

X FACTOR 2018 - LE PAGELLE HOME VISIT/ La squadra di Mara Maionchi favoritissima con Leo Gassman e Anastasio : Tutte le scelte dei giudici di X FACTOR 2018 in vista del live show: Camilla delude, Anastasio stupisce e va avanti. Asia Argento ha lasciato il posto a Lodo Guenzi per guidare le band.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:16:00 GMT)

X Factor 2018 - Home Visit : la squadra di Mara Maionchi : Per gli Home Visit Mara Moaionchi sceglie di portare la squadra degli Under Uomini di X Factor 2018 in Provenza. A consigliarla Achille Lauro ' sono molto curioso, questo è un mestiere serio fatto di ...

Mara MAIONCHI/ Under Uomini - riuscirà a vincere ancora con i "fantastici 3"? (X Factor 2018) : MARA MAIONCHI, Home Visit di X Factor 12: Under Uomini è tempo di scelte in vista dei Live. Anastasio è il suo pupillo, ma il pubblico è molto curioso di vedere la crescita di Leo Gassmann.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:30:00 GMT)

ACHILLE LAURO/ Video - da Pour L'Amour a Mara Maionchi : "scrivo sotto l'effetto di stupefacenti" (X Factor) : ACHILLE LAURO è uno degli ospiti degli Home Visit di X Factor 2018: il rapper sarà con Mara Maionchi in Provenza per selezionare i 3 talenti della categoria Under Uomini(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 18:33:00 GMT)

X FACTOR 2018 - HOME VISIT/ Diretta - chi accederà ai Live? Location e ospiti di Fedez e Mara Maionchi : HOME VISIT X FACTOR 2018: i 12 concorrenti dei Live Show delle categorie Over, Under Donna, Under Uomini e Gruppi saranno svelati stasera. Il talet entra nel vivo.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 18:12:00 GMT)

Pierfrancesco Criscitiello - chi è?/ Video - deve crescere per convincere Mara Maionchi (X Factor 2018) : Pierfrancesco Criscitiello a X Factor 12: il giovane deve cercare di convincere Mara Maionchi di una sua possibile crescita per superare gli Home Visit e volare alla prima serata dei Live.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 12:46:00 GMT)

Leonardo Parmeggiani/ Video - volerà sulla luna con Mara Maionchi? (X Factor 2018) : Leonardo Parmeggiani è uno dei cinque Under Uomini che Mara Maionchi porterà agli Home Visiti per scegliere il terzetto da presentare ai Live. Il ragazzo supererà la prova?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:40:00 GMT)