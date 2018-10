Manovra | verso bocciatura Ue | spread oltre 300 Ultime notizie | Salvini “avanti”

STEVE BANNON : "ITALIA CENTRO DELL'UNIVERSO POLITICO"/ Elezioni europee 2019 : ex stratega Trump critica Manovra : STEVE BANNON : "Italia CENTRO dell’universo politico". Ultime notizie, stratega di Donald Trump sulle Elezioni europee 2019 : "Così vinceranno i sovranisti"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:36:00 GMT)

Manovra verso bocciatura Ue entro fine mese. Conte : dialogo ma non la cambieremo : entro l’inizio della prossima settimana la Commissione invierà una lettera al Gvoerno italiano con la richiesta di maggiori dettagli: se la legge di bilancio non dovesse essere modificata dopo la lettera è probabile che verrà respinta con una nuova lettera entro fine mese. ..

Manovra - spread giù a 300 punti Borse Ue verso un avvio incerto : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 301 punti , contro i 305 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale arretra al 3,521% Segui su affaritaliani.it

Pensioni - Governo verso Quota 100 con finestre 'fisse' : oggi il CdM sulla Manovra : Le ultime notizie sulle Pensioni ad oggi, lunedì 15 ottobre, riguardano il Documento programmatico di Bilancio che dovra' essere licenziato entro la giornata odierna dal Consiglio dei Ministri per l'invio del testo alla Commissione Europea. I tecnici di Palazzo Chigi e dei ministeri stanno lavorando per mettere a punto gli ultimi dettagli e le ultime limature del testo. Per quanto riguarda il superamento della Legge Fornero attraverso Quota 100, ...