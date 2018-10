tg.la7

: ?? #BREAKING Manovra: Ue rigetta documento programmatico bilancio (AGI) - you_trend : ?? #BREAKING Manovra: Ue rigetta documento programmatico bilancio (AGI) - MattiaGallo17 : RT @Geopoliticainfo: ????????#Manovra: #Commissione Ue rigetta documento programmatico #bilancio. Il collegio dei commissari chiede al governo… - francescamorier : ??BREAKING NEWS La Commissione #Ue boccia la #manovra italiana: prima volta che l'Ue rigetta il documento programmat… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Bruxelles chiede nuova bozza in tre settimane. Il premier Conte ha già ribadito: nessuna modifica, non esiste un piano B - Come ampiamente previsto, il collegio dei commissari ha deciso dire ...