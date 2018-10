Manovra | spread risale a 310 punti dopo bocciatura Ue | Borsa in calo

La Ue boccia la Manovra : «In 3 settimane nuova bozza». Lo spread risale a 310 : La Commissione respinge il documento: «Una mossa senza precedenti». Il premier Conte: «Non esiste alcun piano B. Pronti alla spending review, se necessario»

Manovra - Commissione Ue la boccia. Spread risale a 310 punti : Dopo la notizia dell'ufficializzazione della bocciatura, lo Spread tra Btp e Bund risale a 310 punti base: il rendimento del Btp a 10 anni è in rialzo al 3,52%. Conte ha ribadito che la sostanza della Manovra non cambia: "Non siamo giocatori d'azzardo che scommettono sul futuro dei nostri figli alla roulette".Continua a leggere

L'Ue decide sulla Manovra. Nervosismo in borsa - spread fermo : Nel pomeriggio parleranno i commissari Moscovici e Dombrovskis. Appare scontata la bocciatura di Bruxelles. Sui mercati lieve calo a Piazza Affari, differenziale Btp-Bund sui 300 punti base -

Manovra. Oggi atteso il verdetto dell'Ue. Spread apre in rialzo a 312 punti : Bitonci: rispettare autonomia di un Paese Massimo Bitonci, sottosegretario all'Economia, eletto con la Lega, dalle pagine della Stampa sottolinea a sua volta: "Bisogna rispettare l'autonomia di un ...

Manovra - verso bocciatura Ue : spread oltre 300/ Ultime notizie - Salvini “avanti” : Moscovici - “debito nemico” : Manovra, Salvini "bocciatura Ue certa". Ultime notizie, il ministro “Andiamo avanti convinti e non cambieremo le nostre riforme". Sale spread, Moscovici "debito è nemico Italia"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Manovra 2019 verso la bocciatura Ue - spread sopra 310 punti : Rep Europa, tutti contro l'Italia: "Manovra bocciata, va riscritta" dal nostro corrispondente ALBERTO D'ARGENIO

Spread - apertura in rialzo : 310 punti nel giorno del giudizio Ue sulla Manovra. Salvini : “La bocciatura è certa” : Avvio in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi che alle prime battute segna 310 punti rispetto ai 304 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,54%. Ieri sera ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha risposto alla lettera Ue confermando l’impostazione della manovra 2019 con deficit al 2,4% il prossimo anno. Oggi dovrebbe arrivare il giudizio della Commissione europea sulla legge di bilancio. “La ...

Manovra - a Bruxelles la lettera dell’Italia Tria : «Scelte difficili - ma necessarie» Borsa in rosso - spread sopra i 300 punti : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea

Manovra - a Bruxelles la lettera dell’Italia Tria : «Scelte difficili - ma necessarie» La Borsa va in rosso - spread sopra 300 : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea

Credit crunch - Unimpresa : crollano prestiti a imprese. Con Manovra e spread credito a rischio. Occhio ai mutui : I dati confermano uno dei peggiori scenari per l'economia italiana, e si riassumono in una espressione tristemente nota: Credit crunch. Ovvero, contrazione del Credito, letteralmente. Ovvero, decisione delle banche di, se non chiudere, comunque ...

Manovra - Di Maio : 'Spiegheremo a Ue ragioni del 2 - 4%'. Spread in calo - : Il vicepremier apre a Bruxelles nel giorno in cui il governo dovrà rispondere alla lettera di richiamo sulla Manovra . E assicura: "Con Salvini lealtà". Dai mercati risposte positive: in apertura il ...

Manovra : spread apre in calo - sotto i 300 punti. Piazza Affari in rialzo : Pesa, secondo gli analisti, il mancato declassamento di Moody's - Lo spread apre in calo stamattina, sotto i 300 punti mentre Piazza Affari guadagna l'1,75% in apertura e passa poco dopo a +1,83. Il ...

La Manovra è ancora aperta : se lo spread sale si cambia : «Non ci sono ancora le condizioni politiche». La riflessione nella maggioranza sulla manovra è solo all'inizio. Giovanni Tria ha allargato le braccia al termine del consiglio...

Manovra - declassamento Moody's alla prova dei mercati e spread : Roma, 21 ott., askanews, - Occhi puntati alla riapertura dei mercati dopo che venerdì scorso, l'agenzia Moody's ha declassato il ranting dell'Italia a Baa3, cambiando però l'outlook da negativo a ...