Spread - apertura in rialzo : 310 punti nel giorno del giudizio Ue sulla Manovra . Salvini : “La bocciatura è certa” : Avvio in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi che alle prime battute segna 310 punti rispetto ai 304 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,54%. Ieri sera ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha risposto alla lettera Ue confermando l’impostazione della manovra 2019 con deficit al 2,4% il prossimo anno. Oggi dovrebbe arrivare il giudizio della Commissione europea sulla legge di bilancio. “La ...

Manovra - Salvini : "L'Ue la boccerà - noi tiriamo avanti" : "Bruxelles farà le sue scelte, noi le nostre, - ha affermato il vicepremier leghista -. Non vedo perché l'Ue dovrebbe bocciare una legge di Bilancio con 15 miliardi di investimenti". Nella serata di lunedì il commissario europeo per gli Affari economici aveva spiegato la sua posizione in un'intervista a "Quarta Repubblica"

Manovra - Salvini avverte Bruxelles : “La Manovra non si tocca!” : Manovra – Salvini senza andare troppo per le lunghe avverte Bruxelles: “La Manovra non si tocca” Il titolare del Viminale manda un messaggio chiaro a Bruxelles: “No, le manovre lacrime e sangue, spedite via fax da Bruxelles, che hanno massacrato gli italiani, con noi non funzionano. Non torniamo indietro di mezzo centimetro”. Poi il ministro degli Interni esplicita in modo chiaro la sua posizione: “Le proposte ...