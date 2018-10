MANOVRA | SALVINI “BOCCIATURA UE CERTA” Ultime notizie | il ministro “Andiamo avanti

MANOVRA - Salvini : 'L'Ue la boccerà - ma noi tiriamo avanti convinti' : "La bocciatura della Manovra è pressoché certa. Ma se uno è convinto di quello che fa, va avanti". Lo ha affermato Matteo Salvini al termine della cena con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio avvenuta dopo ...

MANOVRA - Salvini avverte Bruxelles : “La MANOVRA non si tocca!” : Manovra – Salvini senza andare troppo per le lunghe avverte Bruxelles: “La Manovra non si tocca” Il titolare del Viminale manda un messaggio chiaro a Bruxelles: “No, le manovre lacrime e sangue, spedite via fax da Bruxelles, che hanno massacrato gli italiani, con noi non funzionano. Non torniamo indietro di mezzo centimetro”. Poi il ministro degli Interni esplicita in modo chiaro la sua posizione: “Le proposte ...

Sondaggi Politici/ Salvini 'convince' sulla Quota 100 : solo il 26% 'contro' la MANOVRA Lega-M5s : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Berlusconi risale con la Lega che sfonda al 31,7%, bene Centrodestra al 46%. Calo M5s e stallo Partito Democratico

MANOVRA - 'dubbi' Ue su lettera Tria/ Ultime notizie - Salvini-Di Maio a Moscovici : "Legge non si tocca" : Manovra Economica, l'Italia risponde alla lettera Ue di critica: Conte-Tria, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"

Dalla MANOVRA ai migranti - Kurz e i sovranisti «nemici» di Salvini : «La Commissione europea deve respingere la manovra italiana. Non siamo disposti a pagare i debiti degli altri Stati». A stroncare così la legge di bilancio targata Lega e Cinque stelle non sono ...

Il sovranista Kurz gela Salvini : "La Commissione Ue bocci la MANOVRA" : Il cancelliere austriaco: "Non siamo disposti a pagare i debiti degli altri stati". Conte: "Dichiarazioni incaute"

MANOVRA - Salvini : la patrimoniale non ci sarà - nè nuove tasse : Milano, 22 ott., askanews, - 'Assolutamente no, non ci saranno una patrimoniale o nuove tasse e non ci sarà alcun prelievo su conti correnti o immobili'. Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini,...

MANOVRA - Salvini : proposte Ue benvenute ma non si tocca : 'Stiamo rispondendo alla Commissione Ue e in termini garbati, dialoganti e costruttivi. Se ci sono proposte sono le benvenute ma è chiaro che la Manovra la fa il governo e i capisaldi non si toccano. ...

MANOVRA - Conte-Di Maio-Salvini : non ci sarà alcuna patrimoniale : "Non c'è nessuna volontà di fare una patrimoniale". Lo affermano sia il premier Giuseppe Conte sia i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini al termine del Consiglio dei ministri. Con la ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini - verso l’accordo su MANOVRA. Autoriciclaggio - ipotesi stralcio : È ora cominciato il Consiglio dei ministri, durante il quale oltre al varo del decreto fiscale riscritto si farà il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì...