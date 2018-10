Manovra Oggi atteso il verdetto dell' Ue Spread apre in rialzo a 312 punti

Lettera Ue - Tria : «La Manovra non cambia». Ma governo studia modifiche. Oggi la bocciatura Ue : Il governo italiano «è cosciente di aver scelto un’impostazione di bilancio non in linea» con le norme Ue, e ha preso questa «decisione difficile ma necessaria alla luce del persistente ritardo nel recupero dei livelli di Pil pre-crisi e delle drammatiche condizioni economiche in cui si trovano gli strati più svantaggiati della società italiana». Oggi la riunione della Commissione europea...

Oggi la risposta dell'Ue alla lettera inviata da Roma sulla Manovra. Tria : 'non in regola ma scelte necessarie' : Il governo si aspetta la bocciatura dall'Unione europea. Il premier Conte tenta una mediazione e chiama la Merkel e Juncker -

Medici contro la Manovra : oggi stop agli straordinari : Giornate di tensione per il settore sanitario, con Medici e dirigenti pronti ad incrociare le braccia , per protestare contro l e decisioni contenute nel Decreto fiscale che sta prendendo forma in ...

Manovra - oggi lettera richiamo Ue a Tria. Conte : nessuna frattura M5S-Lega : Intanto il premier Giuseppe Conte getta acqua sul fuoco delle polemiche dopo la denuncia di Luigi Di Maio che ieri sera a Porta a Porta ha accusato una misteriosa 'manina tecnica o politica' di aver ...

Manovra - oggi l'esame dei leader. Conte incontra Macron e Rutte : Perché quei numeri, contro cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha lottato, sono una palese violazione delle regole della moneta unica.

Manovra - oggi la lettera di richiamo della Ue | Conte : "Non sono preoccupato - replicheremo" : Il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici consegnerà durante il vertice Ue al ministro Giovanni Tria la lettera di richiamo della Commissione sui conti pubblici italiani. Conte: "Rilievi Ue non ci spaventano, diretti a molti Stati"

Moscovici consegnerà oggi a Tria lettera Ue su timori legati a Manovra : Il commissario agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici, consegnerà oggi al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, una lettera in cui solleva i timori delle autorità europee sulla manovra italiana. Lo rende noto una fonte comunitaria.

Ue : oggi al summit migrazioni e Manovra economica italiana.

La Commissione cerca l’appoggio degli Stati per respingere la Manovra giallo-verde : Formalmente, la decisione di bocciare la manovra italiana non è stata ancora adottata. Anche perché la Commissione sta facendo tutti i passi per «dare un’ulteriore possibilità» al governo. Politicamente, però, ieri c’è stato un sostanziale via libera da parte del collegio dei commissari. Oggi ci sarà un altro passaggio, che Jean-Claude Juncker cons...