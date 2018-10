Manovra | nella bozza aumentano le tasse sulle sigarette e sui giochi

Manovra - nella bozza aumentano le tasse sulle sigarette : aumentano le tasse sulle sigarette . E' quanto prevede una bozza della Manovra datata 23 ottobre nella quale sono previsti due articoli: "disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati" e "...

Manovra - nella bozza aumentano le tasse sulle sigarette : MILANO - Potrebbero aumentare le tasse sulle sigarette . nella bozza della Manovra , datata 23 ottobre, sono previsti due articoli con 'disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati' e ...

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI/ Come funzionano le finestre trimestrali previste nella Manovra 2019 : La RIFORMA delle PENSIONI basata su QUOTA 100, secondo quanto ipotizzato con la Manovra 2019 , prevede che ci siano delle finestre trimestrali per accedere alla quiescenza(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:59:00 GMT)

Manovra - Di Maio pronto a dialogare : "Vogliamo restare nella Ue e nell'euro" : 'Noi nell'Unione europea e nell'Euro che vogliamo restare ' . Nel giorno in cui l'Italia risponde all' Unione europea sulla Manovra economica bocciata dalla Commissione Ue , il vicepremier Luigi Di ...

Leopolda - che cosa c'è nella "contro Manovra " di Renzi e Padoan : Sei misure per "ridurre lo spread e dimezzare le tasse". A presentarle, alla Leopolda 9 a Firenze, Matteo Renzi e Pier Carlo...

Battaglia (Unsa-Confsal) : "Nella Manovra mancano risorse per rinnovi contratti statali" : Paestum (Sa), 19 ott. (Labitalia) - “Al momento, il giudizio sul Def non può essere positivo: n[...]

Pensioni - Quota 100 non fa per loro : gli esodati sperano nella Manovra : Giovedì il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi di Maio, ha incontrato alla presenza delle parlamentari della commissione Lavoro, Maria Assunta Matrisciano, Enrica Segneri, Barbara Guidolin e Jessica Costanzo, le associazioni che rappresentano i lavoratori "esodati", lasciati senza tutele dalla riforma Fornero. Di Maio ha ascoltato le istanze e ha dato mandato ai suoi tecnici di lavorare ad una soluzione da portare in legge di ...