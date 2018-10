Manovra - nella bozza aumentano le tasse sulle sigarette : MILANO - Potrebbero aumentare le tasse sulle sigarette . nella bozza della Manovra, datata 23 ottobre, sono previsti due articoli con 'disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati' e ...

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI/ Come funzionano le finestre trimestrali previste nella Manovra 2019 : La RIFORMA delle PENSIONI basata su QUOTA 100, secondo quanto ipotizzato con la Manovra 2019, prevede che ci siano delle finestre trimestrali per accedere alla quiescenza(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:59:00 GMT)

Manovra - Di Maio pronto a dialogare : "Vogliamo restare nella Ue e nell'euro" : 'Noi nell'Unione europea e nell'Euro che vogliamo restare' . Nel giorno in cui l'Italia risponde all' Unione europea sulla Manovra economica bocciata dalla Commissione Ue , il vicepremier Luigi Di ...

Leopolda - che cosa c'è nella "controManovra" di Renzi e Padoan : Sei misure per "ridurre lo spread e dimezzare le tasse". A presentarle, alla Leopolda 9 a Firenze, Matteo Renzi e Pier Carlo...

Battaglia (Unsa-Confsal) : "Nella Manovra mancano risorse per rinnovi contratti statali" : Paestum (Sa), 19 ott. (Labitalia) - “Al momento, il giudizio sul Def non può essere positivo: n[...]

Pensioni - Quota 100 non fa per loro : gli esodati sperano nella Manovra : Giovedì il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi di Maio, ha incontrato alla presenza delle parlamentari della commissione Lavoro, Maria Assunta Matrisciano, Enrica Segneri, Barbara Guidolin e Jessica Costanzo, le associazioni che rappresentano i lavoratori "esodati", lasciati senza tutele dalla riforma Fornero. Di Maio ha ascoltato le istanze e ha dato mandato ai suoi tecnici di lavorare ad una soluzione da portare in legge di ...

Manovra - che cosa c’è scritto nella lettera dell’Ue all’Italia : (Il ministro dell’Economia Giovanni Tria) La Commissione europea ha indirizzato una lettera all’Italia per chiedere chiarimenti sulla Manovra, assegnando a Roma il termine di lunedì 22 ottobre a mezzogiorno per rispondere. Alle polemiche che la Manovra ha suscitato in patria, si aggiungono ora le critiche dell’Europa politico-economica. nella lettera (qui nella versione integrale) indirizzata al ministro dell’Economia Giovanni ...

RIFORMA PENSIONI/ Oltre a Quota 100 nella Manovra 2019 arriva la staffetta nelle banche (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI. Oltre a Quota 100 nella manovra 2019 arriva la staffetta generazionale nel settore bancario, diventata pienamente operativa con una circolare Inps(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 05:13:00 GMT)

L'Ue boccia la Manovra con toni duri : 'deviazione senza precedenti nella storia' : ...lunedì la risposta di Roma a Bruxelles - La lettera Ue di richiamo all'Italia è stata consegnata personalmente dal commissario per gli Affari economici Pierre Moscovici al ministro dell'economia ...

Manovra - i 3 gravi rilievi a Italia nella lettera di Moscovici : Roma, 18 ott., askanews, - E' giunto a Roma con 'tre domande' da rivolgere al ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla Manovra. Ma soprattutto il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici ha portato una lettera di duri rilievi sul piano di Bilancio appena notificato, che ...

Manovra - lettera Ue a Tria : “Deviazione senza precedenti nella storia del patto. Inosservanza particolarmente grave” : Il bilancio italiano mostra una deviazione “senza precedenti nella storia del Patto di stabilità” perché il documento programmatico inviato a Bruxelles il 15 ottobre prevede “un’espansione fiscale prossima all’1% del pil, ove il Consiglio ha invece raccomandato un miglioramento del saldo strutturale”, e per “l’entità della deviazione”, una differenza di circa l’1,5% del pil. Lo scrivono ...

Lettera Ue all'Italia - nella Manovra 'deviazione senza precedenti' : E' quanto si legge nella Lettera consegnata dal commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. La Commissione europea ritiene che la manovra presentata ...